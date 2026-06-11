((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajouts: Elliott Advisors, Dana)

Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées jeudi à 13h30 GMT:

** La société d'investissement américaine Elliott Advisors a rejoint les soumissionnaires envisageant le rachat de The Very Group dans le cadre d'une opération qui pourrait valoriser le distributeur en ligne britannique à 2 milliards de livres sterling (2,67 milliards de dollars), a rapporté Sky News.

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** Dana DAN.N va fusionner avec la division mobilité d'Eaton ETN.N dans le cadre d'une opération valorisant cette unité à environ 5,1 milliards de dollars, ont annoncé les deux sociétés, alors que le fournisseur de pièces automobiles cherche à se développer dans le secteur des composants automobiles face à une demande soutenue sur le marché des pièces de rechange.

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** Frasers Group < FRAS.L >, le distributeur contrôlé par le milliardaire britannique Mike Ashley, a lancé mercredi une offre publique d'achat de 2 milliards d'euros (2,31 milliards de dollars) sur la marque de mode allemande en difficulté Hugo Boss < BOSSn.DE >.

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