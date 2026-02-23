 Aller au contenu principal
Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 23/02/2026 à 12:14

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 1030 GMT lundi:

** Gilead Sciences GILD.O a déclaré lundi qu'elle achètera le développeur de médicaments contre le cancer Arcellx ACLX.O pour une valeur implicite de 7,8 milliards de dollars.

nL4N3ZJ0KT

** Pinion Insurance a signé un accord d'achat pour acquérir une société écran sous licence E&S, alors que la nouvelle activité de fronting vise à obtenir l'autorisation de commencer à souscrire des affaires d'ici la fin du mois de juin.

nL6N3ZJ0CO

** Renault < RENA.PA > va racheter les parts du constructeur de camions Volvo Group < VOLVb.ST > et de la société de transport maritime CMA CGM dans leur coentreprise de fourgonnettes électriques de nouvelle génération, Flexis, a annoncé le constructeur automobile français.

nL6N3ZJ09O

** L'entreprise chimique britannique Johnson Matthey < JMAT.L > a accepté de vendre son activité de technologies de catalyse à Honeywell < HON.O > pour un prix réduit de 1,33 milliard de livres (1,80 milliard de dollars), en baisse par rapport à la valeur précédemment convenue de 1,8 milliard de livres.

nL4N3ZJ0C4

** Le loueur d'avions DAE Capital, basé à Dubaï, se rapproche d'un accord pour acheter le contrôle de la plateforme de leasing Macquarie AirFinance, selon deux sources de l'industrie.

nL1N3ZI044

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

ARCELLX
64,1400 USD NASDAQ -3,59%
GILEAD SCIENCES
151,4000 USD NASDAQ +0,19%
HONEYWELL INTL
243,9600 USD NASDAQ +1,32%
JOHNSON MATTHEY
1 916,500 GBX LSE -16,82%
RENAULT
32,1900 EUR Euronext Paris -0,49%
VOLVO B ORD
348,900 SEK LSE Intl -0,81%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

