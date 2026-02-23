((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 1030 GMT lundi:

** Gilead Sciences GILD.O a déclaré lundi qu'elle achètera le développeur de médicaments contre le cancer Arcellx ACLX.O pour une valeur implicite de 7,8 milliards de dollars.

** Pinion Insurance a signé un accord d'achat pour acquérir une société écran sous licence E&S, alors que la nouvelle activité de fronting vise à obtenir l'autorisation de commencer à souscrire des affaires d'ici la fin du mois de juin.

** Renault < RENA.PA > va racheter les parts du constructeur de camions Volvo Group < VOLVb.ST > et de la société de transport maritime CMA CGM dans leur coentreprise de fourgonnettes électriques de nouvelle génération, Flexis, a annoncé le constructeur automobile français.

** L'entreprise chimique britannique Johnson Matthey < JMAT.L > a accepté de vendre son activité de technologies de catalyse à Honeywell < HON.O > pour un prix réduit de 1,33 milliard de livres (1,80 milliard de dollars), en baisse par rapport à la valeur précédemment convenue de 1,8 milliard de livres.

** Le loueur d'avions DAE Capital, basé à Dubaï, se rapproche d'un accord pour acheter le contrôle de la plateforme de leasing Macquarie AirFinance, selon deux sources de l'industrie.

