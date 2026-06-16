((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajouts: Yum Brands, SpaceX, Olin)

Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées mardi à 13 h 30 GMT:

** Yum Brands YUM .N a annoncé qu'elle allait céder sa chaîne Pizza Hut pour 2,7 milliards de dollars, cette dernière étant confrontée à une concurrence acharnée sur le marché de la restauration rapide dans un contexte de prudence des consommateurs en matière de dépenses.

nL6N42O0TX

** SpaceX SPCX .O , la société d'Elon Musk , a annoncé qu'elle allait acquérir Anysphere, l'éditeur de logiciels à l'origine de Cursor, l'agent de codage par IA très populaire, pour 60 milliards de dollars, dans le but de renforcer sa présence sur le marché de l'IA d'entreprise.

nL4N42O0W5

** Olin OLN .N a annoncé qu’elle allait acquérir Huntsman HUN .N dans le cadre d’une opération entièrement en actions évaluée à environ 2,43 milliards de dollars, réunissant ainsi deux producteurs chimiques américains alors que le secteur cherche à gagner en taille et à réaliser des économies dans un contexte difficile.

nL4N42O0TT

** La compagnie aérienne low-cost Norwegian Air NAS.OL a annoncé avoir conclu un accord en vue d’acquérir le voyagiste Nordic Leisure Travel Group pour environ 7,94 milliards de couronnes suédoises (soit 842,90 millions de dollars) en numéraire et en actions. nL6N42O0EA

** L'Allemagne a officiellement rejeté l'offre d'UniCredit CRDI.MI visant à racheter la Commerzbank CBKG.DE , a déclaré l'agence financière du pays, invoquant un prix trop bas et des inquiétudes quant à ce qu'elle a qualifié d'approche agressive de la banque italienne. nL8N42O0AT

** Qualcomm QCOM.O est en pourparlers pour acquérir la start-up spécialisée dans les puces d’IA Tenstorrent pour un montant compris entre 8 et 10 milliards de dollars, a rapporté lundi le site The Information, citant une source directement informée de l’opération. nL4N42N1X5

** Le gestionnaire d’actifs brésilien IG4 a fait une offre non contraignante portant sur plus de la moitié de la dette détenue par les créanciers de la société de sucre et d’éthanol Raizen RAIZ4.SA , a rapporté lundi le journal local *Valor Econômico*, citant des sources. nL1N42N10Q