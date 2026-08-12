((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'Ancora Holdings, du Bachkortostan, de Bank of America et de Paramount Skydance)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées mercredi à 19h30 GMT :

** L'investisseur activiste Ancora Holdings a déclaré avoir proposé de racheter la division “Building Adhesive Solutions” de H.B. Fuller pour un montant pouvant atteindre 1,2 milliard de dollars en numéraire.

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** La république russe du Bachkortostan prévoit de céder le reste de sa participation dans le producteur pétrolier Bashneft à Rosneft ROSN.MM .

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** Bank of America BAC.N va investir jusqu’à 182,68 milliards de roupies (1,92 milliard de dollars) pour acquérir une participation de 49,9 % dans Jio Credit, une filiale de Jio Financial Services JIOF.NS , ont annoncé les sociétés.

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** Paramount Skydance PSKY.O garde “toutes les options sur la table”, y compris une éventuelle cession de CNN, afin de résoudre la poursuite antitrust engagée par la Californie contre son acquisition de Warner Bros Discovery WBD.O pour 110 milliards de dollars, a déclaré le directeur juridique de la société.

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** Goldman Sachs < GS.N > va acquérir le fournisseur de fonds cotés en bourse Neos Investments pour un montant pouvant atteindre 2,25 milliards de dollars, alors que la banque d'investissement cherche à renforcer sa présence dans la gestion d'actifs.

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** Sunstar Insurance Group a racheté RJR Faribo Insurance Agency, marquant ainsi son entrée sur le marché du Minnesota et étendant sa présence dans le Midwest.

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** La société philippine First Gen Corp < FGEN.PS > a annoncé que la société d'investissement internationale KKR < KKR.N > avait proposé de racheter 8,43 % des actions détenues par First Philippine Holdings Corp < FPH.PS > dans le producteur d'électricité.

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** FleetPartners < FPR.AX > a annoncé avoir reçu une offre publique d’achat de la part de la société japonaise ORIX < 8591.T >, ainsi qu’une offre améliorée de la part de SG Fleet, soutenue par Pacific Equity Partners, ce qui a propulsé le cours de l’action du fournisseur de location de véhicules à son plus haut niveau depuis huit ans.

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** Joby Aviation < JOBY.N > a annoncé mardi son intention d’acquérir la société de technologies de défense Resonant Sciences pour environ 500 millions de dollars, dans le but de développer ses activités sur un marché de la défense en pleine croissance.

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