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Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 22/06/2026 à 12:13

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées lundi à 09h30 GMT:

** Castlelake a rendu public son projet de rachat d'easyJet < EZJ.L > pour un montant de 4,74 milliards de livres sterling (6,26 milliards de dollars), accentuant ainsi la pression sur le conseil d'administration de la compagnie aérienne low-cost, qui l'a aussitôt rejeté, le qualifiant d'"opportuniste" et contraire aux intérêts des actionnaires.

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** Le géant français de l'agroalimentaire Danone < DANO.PA > a annoncé son intention d'acquérir le groupe australien Made Group, afin de se développer sur le marché des aliments riches en protéines dans la région Asie-Pacifique, dans le cadre d'une course mondiale visant à répondre à la demande croissante des utilisateurs de médicaments amaigrissants.

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** L’entreprise irlandaise CRH < CRH.N > est sur le point de conclure un accord en vue d’acquérir son concurrent Arcosa < ACA.N >, dans le cadre d’une opération qui constituerait la plus grande acquisition jamais réalisée par la société irlandaise, a rapporté dimanche le Financial Times, citant des sources proches du dossier.

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Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

ARCOSA
135,980 USD NYSE +2,14%
CRH PLC
111,250 USD NYSE +1,66%
DANONE
65,5400 EUR Euronext Paris +0,74%
EASYJET
518,700 GBX LSE +2,92%
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