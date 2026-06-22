(Actualisé avec contrats à terme, secteur des semi-conducteurs et confirmation du rachat de Apogee Therapeutics par Abbvie)

Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture stable pour le Dow Jones .DJI , en baisse de 0,11% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et en hausse 0,08% pour le Nasdaq .IXIC :

* SECTEUR DES SEMI-CONDUCTEURS - Les actions des fabricants de puces mémoire progressent en avant-Bourse, MICRON TECHNOLOGY

MU.O , qui publiera ses résultats trimestriels mercredi, et SANDISK SNDK.O gagnant chacun environ 3,5%. Intel INTC.O prend quant à lui 4,1%.

* ABBVIE ABBV.N a annoncé lundi le rachat de la société de biotechnologie APOGEE THERAPEUTICS APGE.O , une entreprise spécialisée dans le développement de médicaments contre les maladies inflammatoires, pour 10,9 milliards de dollars (9,52 milliards d'euros).

* META META.O fait pression sur le Congrès américain pour obtenir une immunité juridique face aux poursuites pour préjudice causé à des mineurs dans le cadre de l'utilisation des réseaux sociaux, une initiative qui intervient alors que le groupe fait face à des milliers de plaintes déposées par de jeunes utilisateurs et leurs familles, selon une source proche du dossier et le texte législatif proposé auquel Reuters a eu accès.

* SECTEUR DES TERRES RARES - La Chine a ajouté MP Materials

MP.N et USA Rare Earth USAR.O , ainsi que huit autres entités américaines qu’elle estime liées à l’armée américaine, à sa liste de contrôle des exportations, en représailles aux restrictions imposées ce mois-ci par Washington à plusieurs entreprises chinoises.

* TESLA TSLA.O - Une autorité suédoise chargée des transports recommande de voter contre le déploiement à l'échelle européenne du logiciel de conduite autonome supervisée du constructeur américain de véhicules électriques, à moins que la société d'Elon Musk ne désactive la fonctionnalité permettant de dépasser les limites de vitesse légales, comme le révèle une lettre réglementaire dont Reuters a fait état vendredi.

* RTX RTX.N - La société canadienne de technologie spatiale MDA Space MDA.TO a annoncé vendredi qu'elle allait racheter la société américaine Blue Canyon Technologies à la division Raytheon de RTX, pour un montant de 620 millions de dollars (541,06 millions d'euros) en numéraire, renforçant ainsi sa présence sur le marché américain de la défense spatiale.

* Le groupe américain de services parapétroliers BAKER HUGHES BKR.O a proposé des mesures correctives afin d'obtenir l'autorisation des autorités européennes de la concurrence pour son acquisition, d'un montant de 13,6 milliards de dollars, de CHART INDUSTRIES GTLS.N , comme l'a révélé lundi un document déposé auprès de la Commission européenne.

* UBER UBER.N - La société de vélos, trottinettes et scooters électriques partagés Lime prévoit de désigner le groupe de VTC comme investisseur de référence lors de son introduction en Bourse (IPO) aux États-Unis, a rapporté dimanche The Information, citant une source.

(Rédigé par Diana Mandiá et Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)

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