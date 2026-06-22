Canicule : la Région Île-de-France débloque un million d’euros pour les lycées centres d’examen

Valérie Pécresse, présidente de la Région Ile-de-France, à Paris le 3 mai 2024. ( AFP / THOMAS SAMSON )

En pleine période d'examens, l'objectif est de permettre aux établissements de "s'équiper le plus rapidement possible" a expliqué ce lundi Valérie Pécresse.

Alors que les épreuves orales du baccalauréat de français et du grand oral débutent mercredi 24 juin, cette enveloppe permettra aux établissements "de s'équiper en ventilateurs, en brumisateurs, et de tout autre équipement de rafraîchissement nécessaire pour protéger les lycéens et les personnels durant les pics de chaleur ", avait précisé la Région dans un communiqué la veille.

"Ils seront remboursés sur facture et on ne leur demandera aucun justificatif pour qu'ils puissent s'équiper le plus rapidement possible, pour permettre aux professeurs et aux élèves d'organiser les examens des oraux du bac", a détaillé Valérie Pécresse. Celle-ci a rappelé que "75% des investissements de lutte contre le réchauffement climatique sont portés par les collectivités locales" .

"Préserver l'humain"

La candidate à l'élection présidentielle 2022 a estimé que "quand l'Etat nous retire de l'argent, il commet une faute majeure", car la lutte contre le réchauffement climatique, "c'est de la proximité, de l'hyper-proximité, c'est changer la ville, changer les services publics".

"La priorité du service public, c'est le service au public, ce n'est pas de respecter les procédures et les normes, surtout dans une période aussi difficile que celle que nous allons vivre cette semaine", a-t-elle souligné.

"Toutes les entreprises, toutes les administrations doivent s'adapter pour préserver l'humain", a ajouté Valérie Pécresse, également présidente d'Ile-de-France Mobilités (IDFM), en réaction à la proposition de Marine Tondelier (Les Ecologistes) d'instaurer cinq jours de congés par an pour les fortes chaleurs. " Mais il faut arrêter les fausses promesses. Le pays ne va pas s'arrêter de tourner ."

" Depuis 2020, ce sont (...) plus de 228 millions d'euros qui ont été mobilisés à travers plusieurs dispositifs complémentaires ", précise la Région.