8 décembre - Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 1430 GMT lundi:

** Paramount Skydance < PSKY.O > a lancé une offre hostile d'une valeur de 108,4 milliards de dollars pour Warner Bros Discovery < WBD.O >, jetant un pavé dans la mare de l'accord avec Netflix dans un effort de dernière chance pour créer une puissance médiatique qui défierait la domination du géant du streaming.

** Boeing BA.N a déclaré avoir finalisé son rachat de Spirit AeroSystems SPR.N pour un montant de 4,7 milliards de dollars, reprenant ainsi la majeure partie du plus grand fabricant indépendant d'ailes et de fuselages au monde.

** Onex a vendu sa participation restante dans Ryan Specialty, le directeur général de la société, Bobby Le Blanc, devant se retirer du conseil d'administration du courtier en gros.

** La société canadienne Transcontinental < TCLa.TO > a annoncé qu'elle avait conclu un accord d'achat d'actions pour vendre son unité d'emballage à ProAmpac Holdings, l'évaluant à 2,22 milliards de dollars canadiens (1,61 milliard de dollars), dette comprise.

** IBM < IBM.N > a déclaré qu'elle achèterait la société d'infrastructure de données Confluent < CFLT.O > dans le cadre d'une transaction évaluée à 11 milliards de dollars, augmentant ses offres d'informatique en nuage pour tirer parti d'un boom de la demande induit par l'IA.

** Mirum Pharmaceuticals < MIRM.O > a déclaré qu'elle allait acquérir Bluejay Therapeutics dans le cadre d'un accord d'une valeur maximale de 820 millions de dollars, ajoutant à son portefeuille un médicament expérimental en phase avancée pour une maladie hépatique grave.

** Antero Resources < AR.N > a déclaré qu'elle achèterait la société privée HG Energy dans le cadre d'une transaction évaluée à 2,8 milliards de dollars, alors que le producteur de gaz naturel américain cherche à étendre sa présence.

** Ageas AGES.BR a accepté d'acquérir la participation de 25% dans sa filiale belge AG Insurance auprès de BNP Paribas Fortis pour un montant total de 1,9 milliard d'euros (2,2 milliards de dollars), a annoncé la société.

** La compagnie turque Pegasus Airlines < PGSUS.IS > a déclaré avoir signé un accord pour acquérir Czech Airlines (CSA) et sa filiale Smartwings dans le cadre d'une transaction d'une valeur totale de 154 millions d'euros (180 millions de dollars), dans le but de s'étendre à l'échelle mondiale.

= ** Robinhood Markets < HOOD.O > va acquérir la société de courtage indonésienne Buana Capital Sekuritas et le négociant d'actifs numériques Pedagang Aset Kripto, marquant l'entrée de la plateforme de transactions au détail dans l'un des principaux hubs cryptographiques de l'Asie du Sud-Est, a déclaré la société dans un billet de blog dimanche.

** National Storage REIT < NSR.AX > a déclaré avoir signé un acte de mise en œuvre du plan avec un consortium soutenu par Brookfield Asset Management < BAM.N > et GIC de Singapour pour un accord de rachat évaluant l'opérateur de self-stockage à environ 4 milliards de dollars australiens (2,65 milliards de dollars).

