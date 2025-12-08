 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 094,53
-0,25%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 08/12/2025 à 15:49

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajouts: Paramount Skydance, Boeing, Onex, Transcontinental, Mirum Pharmaceuticals, Antero Resources Mises à jour: IBM)

8 décembre - Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 1430 GMT lundi:

** Paramount Skydance < PSKY.O > a lancé une offre hostile d'une valeur de 108,4 milliards de dollars pour Warner Bros Discovery < WBD.O >, jetant un pavé dans la mare de l'accord avec Netflix dans un effort de dernière chance pour créer une puissance médiatique qui défierait la domination du géant du streaming.

nL4N3XE13B

** Boeing BA.N a déclaré avoir finalisé son rachat de Spirit AeroSystems SPR.N pour un montant de 4,7 milliards de dollars, reprenant ainsi la majeure partie du plus grand fabricant indépendant d'ailes et de fuselages au monde.

nL4N3XE10P

** Onex a vendu sa participation restante dans Ryan Specialty, le directeur général de la société, Bobby Le Blanc, devant se retirer du conseil d'administration du courtier en gros.

nL6N3XE0S3

** La société canadienne Transcontinental < TCLa.TO > a annoncé qu'elle avait conclu un accord d'achat d'actions pour vendre son unité d'emballage à ProAmpac Holdings, l'évaluant à 2,22 milliards de dollars canadiens (1,61 milliard de dollars), dette comprise.

nL4N3XE0XU

** IBM < IBM.N > a déclaré qu'elle achèterait la société d'infrastructure de données Confluent < CFLT.O > dans le cadre d'une transaction évaluée à 11 milliards de dollars, augmentant ses offres d'informatique en nuage pour tirer parti d'un boom de la demande induit par l'IA.

nL4N3XE0WW

** Mirum Pharmaceuticals < MIRM.O > a déclaré qu'elle allait acquérir Bluejay Therapeutics dans le cadre d'un accord d'une valeur maximale de 820 millions de dollars, ajoutant à son portefeuille un médicament expérimental en phase avancée pour une maladie hépatique grave.

nL4N3XE0R1

** Antero Resources < AR.N > a déclaré qu'elle achèterait la société privée HG Energy dans le cadre d'une transaction évaluée à 2,8 milliards de dollars, alors que le producteur de gaz naturel américain cherche à étendre sa présence.

nL4N3XE0TD

** Ageas AGES.BR a accepté d'acquérir la participation de 25% dans sa filiale belge AG Insurance auprès de BNP Paribas Fortis pour un montant total de 1,9 milliard d'euros (2,2 milliards de dollars), a annoncé la société.

nL6N3XE0FY

** La compagnie turque Pegasus Airlines < PGSUS.IS > a déclaré avoir signé un accord pour acquérir Czech Airlines (CSA) et sa filiale Smartwings dans le cadre d'une transaction d'une valeur totale de 154 millions d'euros (180 millions de dollars), dans le but de s'étendre à l'échelle mondiale.

nL8N3XE082

= ** Robinhood Markets < HOOD.O > va acquérir la société de courtage indonésienne Buana Capital Sekuritas et le négociant d'actifs numériques Pedagang Aset Kripto, marquant l'entrée de la plateforme de transactions au détail dans l'un des principaux hubs cryptographiques de l'Asie du Sud-Est, a déclaré la société dans un billet de blog dimanche.

nL4N3XB0US

** National Storage REIT < NSR.AX > a déclaré avoir signé un acte de mise en œuvre du plan avec un consortium soutenu par Brookfield Asset Management < BAM.N > et GIC de Singapour pour un accord de rachat évaluant l'opérateur de self-stockage à environ 4 milliards de dollars australiens (2,65 milliards de dollars).

nL4N3XD04C

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

AGEAS
57,3500 EUR Euronext Bruxelles +0,79%
ANTERO RESOURCES
36,615 USD NYSE -0,37%
BNP PARIBAS
76,4400 EUR Euronext Paris +1,39%
BOEING CO
205,660 USD NYSE +1,89%
CONFLUENT RG-A
29,7350 USD NASDAQ +28,50%
Gaz naturel
5,29 USD NYMEX 0,00%
IBM
310,628 USD NYSE +0,91%
MIRUM RG REG S-AI
67,1750 USD NASDAQ -1,91%
NETFLIX
96,2800 USD NASDAQ -3,95%
ONEX CORP
111,990 CAD TSX -1,04%
PARAMOUNT SKYD RG-B
14,1900 USD NASDAQ +6,17%
Pétrole Brent
62,89 USD Ice Europ -1,52%
Pétrole WTI
59,19 USD Ice Europ -1,53%
ROBINHOOD MARKETS
133,9500 USD NASDAQ +1,52%
SPIRIT AERO HLDG-A
39,520 USD NYSE 0,00%
TRANSCONTINENTAL -A
24,070 CAD TSX +21,14%
TRANSCONTINENTAL INC CL A SU
17,170 CAD TSX -3,76%
WARNER BROS RG-A
27,4450 USD NASDAQ +5,23%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank