((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajouts: Phillips 66; Mises à jour: Anglo American)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 13h30 GMT mardi:

** Le mineur Anglo American < AAL.L > et le Canadien Teck Resources < TECKb.TO > ont l'intention de fusionner, ont annoncé les deux sociétés, marquant la deuxième plus grande opération de fusion et d'acquisition du secteur et créant un nouveau poids lourd mondial axé sur le cuivre.

nL3N3UW0CW

** Le raffineur américain Phillips 66 < PSX.N > a déclaré qu'il allait acquérir les 50 % restants de WRB Refining auprès de Cenovus Energy < CVE.TO > pour un montant de 1,4 milliard de dollars, ce qui lui permettra de détenir la totalité des parts de deux grandes raffineries américaines.

nL3N3UW0O7

** Permira et Blackstone Inc < BX.N > acquièrent une participation minoritaire de 525 millions de dollars dans la société de petites annonces Property Finder, basée à Dubaï, selon un communiqué commun, signe de l'appétit continu des investisseurs pour le marché immobilier de l'émirat.

nL2N3UW05N

** Le groupe sud-africain de supermarchés SPAR < SPPJ.J > a déclaré avoir vendu la totalité de sa participation dans son unité suisse SPAR Switzerland au groupe d'investissement Tannenwald Holding pour une valeur de 46,5 millions de francs suisses (58,73 millions de dollars).

nL3N3UW0BN

** Novartis < NOVN.S > va acquérir Tourmaline Bio < TRML.O > pour 48 dollars par action, ce qui valorise la société biopharmaceutique basée à New York à 1,4 milliard de dollars sur une base entièrement diluée, a déclaré le géant pharmaceutique suisse.

nL2N3UW057

** ASML < ASML.AS > investira 1,3 milliard d'euros (1,5 milliard de dollars) dans la startup française d'intelligence artificielle Mistral AI, devenant son principal actionnaire avec une participation d'environ 11%, a déclaré le fabricant néerlandais d'équipements pour puces, confirmant un rapport de Reuters datant de dimanche.

nS8N3M1024

** LG Chem a déclaré que la société japonaise Toyota Tsusho Corp avait acquis une participation de 25 % dans l'usine de matériaux cathodiques de la société en Corée du Sud, devenant ainsi le deuxième plus grand actionnaire de l'usine.

nP8N3OY02P