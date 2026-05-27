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Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 27/05/2026 à 11:43

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées mercredi à 9 h 30 GMT:

** Le fabricant de peinture Dulux, AkzoNobel < AKZO.AS >, a rejeté une offre publique d'achat en numéraire de 73 € (85 $) par action émanant de ses concurrents Nippon Paint < 4612.T > et Sherwin-Williams < SHW.N >, a déclaré la société néerlandaise, ce qui a fait grimper son cours de 16 %.

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** Le fonds de capital-investissement CVC Capital Partners a cédé mardi l'intégralité de sa participation de 13,8 % dans la société énergétique espagnole Naturgy < NTG.MC >, d'une valeur d'environ 4 milliards d'euros (4,65 milliards de dollars) aux cours actuels du marché, par l'intermédiaire de Goldman Sachs, a indiqué la banque américaine.

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** Arthur J Gallagher a racheté Twin Elms, société basée à West Palm Beach, en Floride, a annoncé mardi le courtier en assurance.

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** Occidental Petroleum < OXY.N > acquiert une participation de 10 % dans le bloc d'exploration en eaux profondes d'Exxon Mobil < XOM.N > au large de Trinité-et-Tobago, selon deux personnes proches du dossier.

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(1 $ = 0,8587 euros)

Fusions / Acquisitions

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Gaz naturel
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NIPPON PAINT HD
6,0000 USD OTCBB 0,00%
OCCIDENTAL PETROLEUM
57,460 USD NYSE -2,33%
Pétrole Brent
96,73 USD Ice Europ -2,56%
Pétrole WTI
90,32 USD Ice Europ -3,35%
SHERWIN-WILLIAMS
311,210 USD NYSE +0,69%
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