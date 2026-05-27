Nvidia veut investir 150 milliards de dollars par an à Taïwan, "épicentre" de la révolution IA, selon le DG

Jensen Huang, PDG de Nvidia, prononce un discours à l'occasion de la célébration des employés de Constellation à Taipei

par Wen-Yee Lee

Jensen Huang, directeur général de Nvidia, a déclaré mercredi ‌que le fabricant de puces prévoyait d'investir environ 150 milliards de dollars (128,82 milliards d'euros) par an à Taïwan, qualifiant l'île d'"épicentre" de la révolution ​de l'intelligence artificielle (IA) et prédisant qu'elle resterait longtemps le centre mondial de la fabrication technologique.

"Il y a quatre ou cinq ans, Nvidia dépensait environ 10 à 15 milliards de dollars par an à Taïwan. Aujourd'hui, nous y dépensons 100 milliards, et nous allons passer à 150 milliards de dollars ​par an" a déclaré Jensen Huang lors d'une cérémonie d'inauguration à Taipei pour le futur siège social à Taïwan du fabricant de puces, dont la capitalisation boursière est estimée à 5.000 milliards de ​dollars.

Le projet sera lancé cette année et devrait être opérationnel en 2030, ⁠a-t-il précisé. Le directeur général n'a toutefois pas précisé sur combien d'années l'entreprise prévoyait d'investir ces 150 milliards de dollars.

Le siège social ‌à Taïwan rapprochera Nvidia du plus grand fabricant de puces au monde, TSMC, qui produit bon nombre des semi-conducteurs de pointe alimentant la croissance de l'IA et qui est un fournisseur majeur de Nvidia.

Cela aidera également l'entreprise la plus ​valorisée au monde à renforcer ses alliances avec d'autres ‌partenaires industriels, notamment Foxconn, Wistron et Quanta Computer, qui jouent tous un rôle clé dans le développement ⁠des serveurs et des infrastructures d'IA.

"Taïwan est en plein essor", a déclaré Jensen Huang sur scène devant un public composé notamment de ses parents, sa femme, sa fille et son fils, d'environ 1.000 employés et du maire de Taipei, Chiang Wan-an. Il a indiqué que Nvidia prévoyait d'employer 4.000 ⁠personnes sur le nouveau site.

"Taïwan ‌est l'épicentre de la révolution de l'IA. C'est ici que sont fabriqués les puces et les boîtiers, c'est ici que ⁠les systèmes sont assemblés, c'est ici que les supercalculateurs IA ont été créés. Le nombre de partenaires avec lesquels nous travaillons ici à Taïwan ‌est incroyable." a-t-il ajouté.

Jensen Huang est né dans la ville de Tainan, au sud de l'île, capitale historique de Taïwan, a ⁠émigré aux États-Unis à l'âge de 9 ans et jouit d'un statut de quasi-rock star à Taïwan, ⁠où chacun de ses faits et ‌gestes est suivi de près. Au début du mois, il faisait partie de la délégation qui a accompagné le président américain Donald Trump lors ​d'un voyage à Pékin pour un sommet avec le président chinois Xi Jinping.

Taïwan ‌joue un rôle central dans la chaîne d'approvisionnement mondiale en IA pour des entreprises telles que Nvidia et Apple, principalement grâce à son champion national TSMC.

Soulignant l'importance de Taïwan, ​Advanced Micro Devices a annoncé la semaine dernière qu'elle investirait plus de 10 milliards de dollars dans le secteur taïwanais de l'IA afin d'approfondir ses partenariats stratégiques et d'étendre sa capacité à concevoir et assembler des puces IA de pointe.

Nvidia est entrée dans l'histoire à la fin ⁠de l'année dernière en devenant la première entreprise à atteindre une capitalisation boursière de 5.000 milliards de dollars, consolidant ainsi sa place au cœur du boom mondial de l'IA, et Jensen Huang a déclaré mercredi que sa valeur serait encore plus élevée d'ici trois à cinq ans.

La semaine dernière, Nvidia a tenu à rassurer les investisseurs en affirmant qu'elle pouvait maintenir sa croissance spectaculaire grâce à une large base de clients et que ses nouveaux produits l'aideraient à dépasser le chiffre d'affaires de 1.000 milliards de dollars qu'elle prévoit pour ses puces IA phares.

(Reportage Wen-Yee Lee à Taipei; ​Version française Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)