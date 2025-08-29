((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 1930 GMT vendredi:

** Kraft Heinz KHC.O se rapproche d'un plan de scission, a rapporté le Wall Street Journal, citant des personnes familières avec le sujet. nL4N3UL19J

** Le groupe espagnol BBVA BBVA.MC a déclaré vendredi qu'il avait ajusté son offre publique d'achat sur Sabadell

SABE.MC pour maintenir sa valeur après le paiement de l'acompte sur dividendes de cette dernière, alors qu'il attend l'approbation du superviseur pour son offre hostile de plus de 15 milliards d'euros (17,56 milliards de dollars). nL8N3UL0ZN

** La société pétrolière publique brésilienne Petrobras s'est montrée réceptive à la proposition d'IG4 Capital de reprendre la participation majoritaire du groupe d'ingénierie Novonor dans la plus grande société pétrochimique d'Amérique latine, Braskem BRKM3.SA , ont déclaré à Reuters quatre personnes au fait des négociations. nL1N3UK0Y0

** La société d'investissement Rhône Group a signé un accord pour acheter la chaîne de restaurants américaine Freddy's Frozen Custard & Steakburgers pour environ 700 millions de dollars, y compris la dette, selon deux personnes familières avec le sujet.

nL6N3UK0YG

** Le producteur d'éthanol Inpasa et le transformateur et exportateur de céréales brésilien Amaggi ont convenu de former une coentreprise pour construire au moins trois usines d'éthanol à base de maïs dans le Mato Grosso, le principal État producteur de céréales du Brésil, ont déclaré les entreprises. nS0N3UI012

** Le groupe britannique Wood Group WG.L a accepté une offre publique d'achat conditionnelle de 216 millions de livres (292 millions de dollars) de la part de Sidara, basée à Dubaï, ont déclaré les entreprises, mettant fin à une poursuite qui a duré plus d'un an et qui a impliqué de multiples offres et rejets. nL4N3UL15Z

** PepsiCo PEP.O a augmenté sa participation dans Celsius Holdings CELH.O par le biais d'une transaction de 585 millions de dollars, alors que le fabricant mondial de sodas et de snacks renforce son activité de boissons énergisantes dans un contexte de changement des préférences des consommateurs. nL4N3UL0U7

** DuPont DD.N vendra son activité de fibres résistantes à la chaleur Aramids, qui est à l'origine de marques telles que le fabricant de gilets pare-balles Kevlar, à son homologue Arclin pour 1,8 milliard de dollars, dans le cadre d'une réorganisation plus large de l'entreprise de produits chimiques. nL4N3UL0X2

** La société britannique de capital-investissement Permira a déclaré avoir approché le conseil d'administration de JTC < JTC.L > en vue d'une proposition de rachat, ce qui a fait grimper les actions de la société de services financiers cotée à Londres de plus de 17 %. nL4N3UL0SW

** Le fabricant tchèque d'armes à feu Colt CZ Group SE < CZG.PR > a accepté d'acheter une participation majoritaire et potentiellement toutes les actions de Synthesia Nitrocellulose, dans le cadre d'une transaction évaluant le fabricant tchèque d'ingrédients de poudre à canon à 22 milliards de couronnes (1,05 milliard de dollars). nL1N3UL07M

** Le producteur canadien de pétrole et de gaz Strathcona Resources < SCR.TO > a déclaré jeudi qu'il avait l'intention d'acheter une participation supplémentaire de 5 % dans son rival MEG Energy < MEG.TO > et de voter contre l'acquisition de MEG par un autre rival, Cenovus Energy < CVE.TO >.

nL4N3UL084