 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
42 718,47
-0,26%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 29/08/2025 à 21:32

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 1930 GMT vendredi:

** Kraft Heinz KHC.O se rapproche d'un plan de scission, a rapporté le Wall Street Journal, citant des personnes familières avec le sujet. nL4N3UL19J

** Le groupe espagnol BBVA BBVA.MC a déclaré vendredi qu'il avait ajusté son offre publique d'achat sur Sabadell

SABE.MC pour maintenir sa valeur après le paiement de l'acompte sur dividendes de cette dernière, alors qu'il attend l'approbation du superviseur pour son offre hostile de plus de 15 milliards d'euros (17,56 milliards de dollars). nL8N3UL0ZN

** La société pétrolière publique brésilienne Petrobras s'est montrée réceptive à la proposition d'IG4 Capital de reprendre la participation majoritaire du groupe d'ingénierie Novonor dans la plus grande société pétrochimique d'Amérique latine, Braskem BRKM3.SA , ont déclaré à Reuters quatre personnes au fait des négociations. nL1N3UK0Y0

** La société d'investissement Rhône Group a signé un accord pour acheter la chaîne de restaurants américaine Freddy's Frozen Custard & Steakburgers pour environ 700 millions de dollars, y compris la dette, selon deux personnes familières avec le sujet.

nL6N3UK0YG

** Le producteur d'éthanol Inpasa et le transformateur et exportateur de céréales brésilien Amaggi ont convenu de former une coentreprise pour construire au moins trois usines d'éthanol à base de maïs dans le Mato Grosso, le principal État producteur de céréales du Brésil, ont déclaré les entreprises. nS0N3UI012

** Le groupe britannique Wood Group WG.L a accepté une offre publique d'achat conditionnelle de 216 millions de livres (292 millions de dollars) de la part de Sidara, basée à Dubaï, ont déclaré les entreprises, mettant fin à une poursuite qui a duré plus d'un an et qui a impliqué de multiples offres et rejets. nL4N3UL15Z

** PepsiCo PEP.O a augmenté sa participation dans Celsius Holdings CELH.O par le biais d'une transaction de 585 millions de dollars, alors que le fabricant mondial de sodas et de snacks renforce son activité de boissons énergisantes dans un contexte de changement des préférences des consommateurs. nL4N3UL0U7

** DuPont DD.N vendra son activité de fibres résistantes à la chaleur Aramids, qui est à l'origine de marques telles que le fabricant de gilets pare-balles Kevlar, à son homologue Arclin pour 1,8 milliard de dollars, dans le cadre d'une réorganisation plus large de l'entreprise de produits chimiques. nL4N3UL0X2

** La société britannique de capital-investissement Permira a déclaré avoir approché le conseil d'administration de JTC < JTC.L > en vue d'une proposition de rachat, ce qui a fait grimper les actions de la société de services financiers cotée à Londres de plus de 17 %. nL4N3UL0SW

** Le fabricant tchèque d'armes à feu Colt CZ Group SE < CZG.PR > a accepté d'acheter une participation majoritaire et potentiellement toutes les actions de Synthesia Nitrocellulose, dans le cadre d'une transaction évaluant le fabricant tchèque d'ingrédients de poudre à canon à 22 milliards de couronnes (1,05 milliard de dollars). nL1N3UL07M

** Le producteur canadien de pétrole et de gaz Strathcona Resources < SCR.TO > a déclaré jeudi qu'il avait l'intention d'acheter une participation supplémentaire de 5 % dans son rival MEG Energy < MEG.TO > et de voter contre l'acquisition de MEG par un autre rival, Cenovus Energy < CVE.TO >.

nL4N3UL084

Dividendes
Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

BANCO SABADELL
3,2380 EUR Sibe -0,77%
BBVA
15,5000 EUR Sibe -0,51%
CELSIUS HLDGS
62,8800 USD NASDAQ +5,34%
CENOVUS ENERGY
22,840 CAD TSX -2,14%
COLT CZ GR
33,8000 USD OTCBB 0,00%
DUPONT DE NEMOURS
76,920 USD NYSE -0,88%
Gaz naturel
4,15 USD NYMEX -0,46%
JTC
1 156,000 GBX LSE +17,96%
MEG ENERGY
28,250 CAD TSX +0,50%
PEPSICO
148,6500 USD NASDAQ +1,14%
Pétrole Brent
68,12 USD Ice Europ -0,22%
Pétrole WTI
63,99 USD Ice Europ -0,44%
STRATHCONA RES
38,180 CAD TSX -0,60%
THE KRAFT HEINZ
27,9700 USD NASDAQ +1,19%
WOOD GROUP (JOHN
18,690 GBX LSE +1,36%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les traders travaillent sur le parquet de la Bourse de New York (NYSE)
    Wall Street termine en baisse, la tech pèse
    information fournie par Reuters 29.08.2025 22:38 

    NEW YORK (Reuters) -La Bourse de New York a terminé en baisse vendredi, plombée par les mauvaises performances de Dell, Nvidia et d'autres valeurs liées à l'intelligence artificielle (IA). L'indice Dow Jones a reculé de 0,20% à 45.544,88 points. Le S&P-500,

  • Un opérateur à la Bourse de New York, le 15 juillet 2025 ( AFP / ANGELA WEISS )
    Wall Street termine en baisse, marque une pause avant un week-end prolongé
    information fournie par AFP 29.08.2025 22:29 

    La Bourse de New York a terminé en baisse vendredi, minée par des prises de bénéfices avant un week-end de trois jours et peu surprise par un nouvel indice d'inflation conforme aux attentes. Après avoir atteint de nouveaux sommets la veille en clôture, les indices ... Lire la suite

  • Le premier secrétaire du Parti socialiste (PS), Olivier Faure, au Campus du parti de gauche à Blois, le 29 août 2025. ( AFP / GUILLAUME SOUVANT )
    Le PS "volontaire" pour remplacer Bayrou à Matignon
    information fournie par AFP 29.08.2025 22:18 

    Les socialistes ne voteront pas la confiance à François Bayrou et sont "volontaires pour être les suivants" à Matignon, a affirmé vendredi Olivier Faure, renvoyant la balle à un Emmanuel Macron qui pense encore qu'un compromis sur le budget n'est "pas insurmontable" ... Lire la suite

  • Le Capitole de Washington, siège du Congrès américain, le 16 juillet 2025 ( AFP / Alex WROBLEWSKI )
    Trump taille à nouveau dans l'aide internationale
    information fournie par AFP 29.08.2025 22:07 

    Les Etats-Unis vont supprimer 4,9 milliards de dollars d'aide internationale, a annoncé vendredi la Maison Blanche, une mesure à laquelle s'opposent les démocrates et qui augmente fortement les probabilités de paralysie de l'Etat fédéral fin septembre. Le président ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank