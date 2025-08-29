Wall Street termine en baisse, marque une pause avant un week-end prolongé

Un opérateur à la Bourse de New York, le 15 juillet 2025 ( AFP / ANGELA WEISS )

La Bourse de New York a terminé en baisse vendredi, minée par des prises de bénéfices avant un week-end de trois jours et peu surprise par un nouvel indice d'inflation conforme aux attentes.

Après avoir atteint de nouveaux sommets la veille en clôture, les indices S&P 500 (-0,64%) et Dow Jones (-0,20%) ont terminé la semaine dans le rouge. L'indice Nasdaq, à forte coloration technologique, a perdu 1,15%.

"Les investisseurs réalisent quelques bénéfices avant un long week-end" et, "si nécessaire", ils "rachèteront des actions la semaine prochaine", commente auprès de l'AFP Sam Stovall, de CFRA.

Wall Street sera fermée lundi, jour férié ("Labor Day") aux Etats-Unis.

La journée a été pauvre en catalyseurs: l'inflation américaine est restée stable à 2,6% sur un an en juillet, selon l'indice officiel PCE publié vendredi, "ce qui n'a pas été une surprise" pour les marchés, selon M. Stovall.

Hors prix volatils de l'énergie et de l'alimentation, la hausse des prix a légèrement accéléré, à 2,9% en glissement annuel contre 2,8% le mois précédent.

Pour Sam Stovall, la place américaine attend surtout des nouvelles du marché de l'emploi la semaine prochaine, qui pourraient donner des indications sur le cap privilégié par la banque centrale américaine (Fed) sur le long terme.

Jerome Powell, le président de la Fed, a récemment fait comprendre que son regard était en train de changer concernant la politique monétaire de l'institution.

Non pas qu'il pense que l'inflation est en passe d'être maîtrisée, mais parce qu'il redoute que le marché du travail se dégrade rapidement.

La majeure partie des acteurs du marché s'attendent ainsi à une baisse des taux dans une fourchette de 4,00% à 4,25% lors de la réunion de septembre du comité de politique monétaire de l'institution (FOMC).

Le marché va également observer si "la Fed est capable de maintenir son indépendance", souligne M. Stovall.

La justice américaine n'a pas statué vendredi sur le sort de la gouverneure Lisa Cook, que le président Donald Trump veut révoquer.

Si elle doit partir, M. Trump pourra nommer son remplaçant. Le chef d'Etat veut que les taux d'intérêt de la Fed soient beaucoup plus bas et assume de vouloir placer au sommet de l'institution des personnes partageant ses vues sur l'économie.

Sur le marché obligataire, vers 20H20 GMT, le rendement des emprunts d'État américains à dix ans s'affichait à 4,23%, contre 4,21% jeudi en clôture.

Au tableau des valeurs, les analystes de Briefing.com ont observé "une faiblesse de la plupart des capitalisations géantes".

Parmi les "Sept Magnifiques", le surnom donné aux grands noms du secteur technologique, le géant des semiconducteurs Nvidia a par exemple reculé de 3,36%, de même que Microsoft (-0,58%) ou Meta (1,65%), la maison-mère de Facebook .

Le géant technologique Alibaba s'est envolé de 12,99% à 135,10 dollars après avoir annoncé un bond de son résultat net trimestriel, nettement supérieur aux attentes.

Le groupe a aussi fait état de revenus en forte progression pour ses activités de "cloud computing" (informatique à distance).

La marque de boissons énergisantes Celsius, particulièrement populaire aux Etats-Unis, a été recherchée (+5,34% à 62,88 dollars) après des informations de l'agence Bloomberg selon lesquelles le géant Pepsico (+1,14% à 148,65 dollars) pourrait augmenter sa participation au sein du groupe. La transaction est estimée à environ 585 millions de dollars.

Le fabricant d'ordinateurs et serveurs Dell (-8,89% à 122,13 dollars) a pâti de prévisions pour son bénéfice net par action au troisième trimestre, inférieures aux attentes du marché. Après un deuxième trimestre au-delà des anticipations, l'entreprise a cependant revu à la hausse ses objectifs annuels.

Nasdaq