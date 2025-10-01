 Aller au contenu principal
Nikkei 225
44 550,85
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 01/10/2025 à 22:04

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute: KKR, Global Infrastructure Partners, BP, UMMC, Corteva, Halozyme Therapeutics, Oriocenter, MEG Energy, Saipem, Zeiss Vision Care)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 20h00 GMT mercredi:

** KKR KKR.N étudie une vente potentielle de sa participation de 40% dans Pembina Gas Infrastructure, avec sa participation dans l'opérateur midstream canadien qui devrait être évaluée à environ 7 milliards de dollars, ont déclaré quatre personnes proches du dossier. nL6N3VI0VE

** Global Infrastructure Partners, détenu par BlackRock

BLK.N , est en pourparlers avancés pour acheter le groupe de services publics AES AES.N , selon des personnes proches du dossier, dans une transaction qui pourrait dépasser 38 milliards de dollars, y compris la dette. nL3N3VI02F

** Le nouveau président de BP BP.L Albert Manifold a déclaré mardi aux employés que le portefeuille du groupe était "trop complexe" et qu'il devait mettre en œuvre plus rapidement sa stratégie de recentrage sur le pétrole et le gaz, selon un mémo interne consulté par Reuters. nL2N3VI0PR

** Le producteur russe de cuivre UMMC est en pourparlers avec le gouvernement pour acquérir une participation majoritaire dans la société d'extraction d'or UGC qui a été saisie par l'Etat en juillet, ont déclaré deux sources industrielles à Reuters. nL5N3VI1C1

** Corteva CTVA.N a déclaré qu'elle séparerait ses activités de semences et de pesticides en sociétés cotées distinctes, l'entreprise d'agrochimie cherchant à affiner son orientation stratégique. nL3N3VI0RF

** Halozyme Therapeutics HALO.O a déclaré qu'elle avait accepté d'acquérir la société privée Elektrofi dans le cadre d'une transaction d'une valeur de 900 millions de dollars afin d'élargir son portefeuille d'administration de médicaments, ce qui a fait grimper ses actions de 3 % dans les échanges du matin. nL3N3VI0SA

** Generali Real Estate et Gruppo Percassi ont conjointement acquis Oriocenter, le plus grand centre commercial d'Italie, auprès de Commerz Real pour environ 470 millions d'euros (552 millions de dollars), ont déclaré les sociétés.

nL6N3VI0NJ

** La société canadienne MEG Energy MEG.TO a déclaré que le cabinet de conseil Glass Lewis avait recommandé aux actionnaires de voter en faveur de l'offre de rachat de Cenovus

CVE.TO . nL3N3VI0VH

** Saipem SPMI.MI ne voit pas de risques réglementaires pour sa fusion prévue avec son rival norvégien Subsea7

SUBC.OL , a déclaré le directeur général de l'entreprise italienne de services énergétiques, écartant les préoccupations concernant les obstacles potentiels sur le marché brésilien.

nS8N3TX09H

** Zeiss Vision Care acquiert une participation de 10% dans Ocumeda AG auprès du fabricant de lunettes allemand Fielmann Group FIEG.DE pour 10 millions d'euros (11,74 millions de dollars), ont déclaré les entreprises. nL5N3VI0MY

** Ingka Group, le plus grand distributeur mondial d'IKEA, a acquis une propriété à Manhattan où il prévoit d'ouvrir un nouveau magasin dans le cadre de l'expansion du groupe d'ameublement aux États-Unis, a-t-il rapporté. nL5N3VI0IE

** L'Indonésie espère signer bientôt un accord avec Freeport-McMoRan FCX.N concernant un projet de vente par la société d'une participation de 12% dans son unité indonésienne PT Freeport Indonesia à un partenaire local, a déclaré le ministre de l'investissement. nL3N3VI0KS

** Lithium Americas LAC.TO , société basée à Vancouver, a indiqué que le ministère américain de l'énergie (DOE) a pris une participation de 5 % dans la société, ainsi qu'une participation distincte de 5 % dans son projet de lithium Thacker Pass, mené conjointement avec General Motors GM.N . nL2N3VH16Q

** Le Monte dei Paschi di Siena BMPS.MI devrait nommer Vittorio Grilli, banquier chez JPMorgan, au poste de président de Mediobanca, selon deux personnes proches du dossier, alors qu'elle finalise ses choix pour les postes les plus élevés de la banque d'affaires qu'elle a rachetée en septembre. nL2N3VI08B

** La société d'investissement mondiale KKR KKR.N a acquis une participation minoritaire dans l'entité qui loue les actifs du gazoduc de la compagnie nationale de pétrole d'Abu Dhabi, a-t-elle déclaré, sans divulguer de détails financiers.

nL2N3VI07E

** LG Chem 051910.KS , société sud-coréenne, a déclaré qu'elle prévoyait de vendre pour 2 000 milliards de wons coréens (1,43 milliard de dollars) d'actions de son unité de batteries LG Energy Solution 373220.KS afin d'améliorer ses finances et d'augmenter la valeur de l'entreprise. nL2N3VI07V

** TotalEnergies TTEF.PA a déclaré avoir accepté de vendre ses intérêts dans plusieurs champs pétroliers matures au large de la Norvège, dernière étape d'une stratégie de désinvestissement plus large visant à réduire la dette.

nL2N3VI05J

** Magirus, filiale de Mutares MUXG.DE , va acquérir Achleitner Fahrzeugbau, une société autrichienne qui produit des véhicules pour les opérations militaires et policières, a déclaré le holding allemand dans un communiqué. nTUC9HZH3V

** La société YouTube TV d'Alphabet GOOGL.O et la société NBCUniversal de Comcast CMCSA.O ont convenu d'une extension de contrat à court terme, évitant ainsi un black-out et garantissant aux abonnés de YouTube TV l'accès aux programmes de NBCUniversal pendant que les négociations se poursuivent.

nL3N3VI07O

** Le groupe financier japonais Mitsubishi UFJ Financial Group 8306.T est en pourparlers avancés pour acheter une participation de 20 % dans la société financière non bancaire indienne Shriram Finance SHMF.NS pour 232 milliards de roupies (2,61 milliards de dollars), a rapporté l'Economic Times, citant des personnes proches du dossier. nL3N3VI01N

** BHP BHP.AX a déclaré qu'il investirait plus de 840 millions de dollars australiens (555,16 millions de dollars) dans ses opérations de cuivre Olympic Dam en Australie-Méridionale, alors que le mineur se prépare à prendre une décision d'investissement d'ici la mi-2027 pour doubler la production de l'État. nL3N3VI02J

** Lithium Americas LAC.TO , société basée à Vancouver, a déclaré que le ministère américain de l'énergie (DOE) avait pris une participation de 5 % dans la société, ce qui l'aidera à accéder aux premiers 435 millions de dollars d'un prêt de 2,26 milliards de dollars annoncé précédemment pour le projet de lithium Thacker Pass. nL3N3VI073

Fusions / Acquisitions
Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

AES
15,365 USD NYSE +16,84%
ALPHABET-A
244,9000 USD NASDAQ +0,74%
BANCA MPS
7,761 EUR MIL +2,93%
BHP GRP
23,690 EUR Tradegate -0,06%
BLACKROCK
1 140,360 USD NYSE -2,19%
BP
427,975 GBX LSE +0,52%
CENOVUS ENERGY
23,320 CAD TSX -1,31%
COMCAST-A
30,9400 USD NASDAQ -1,53%
CORTEVA
61,470 USD NYSE -9,09%
FREEPORT MCMORAN
39,080 USD NYSE -0,36%
GENERAL MOTORS
61,330 USD NYSE +0,61%
Gaz naturel
3,30 USD NYMEX -0,84%
HALOZYME THERAPE
74,9400 USD NASDAQ +2,18%
KKR & CO
127,460 USD NYSE -1,89%
LG CHEM
0,000 EUR Tradegate 0,00%
LITHIUM
9,810 CAD TSX +23,40%
M'BISHI UFJ FINL
13,384 EUR Tradegate -2,45%
M'BISHI UFJ FINL
15,8100 USD OTCBB -4,76%
MEG ENERGY
28,160 CAD TSX +0,28%
MUTARES
30,050 EUR XETRA +1,18%
Pétrole Brent
65,43 USD Ice Europ -2,43%
Pétrole WTI
61,82 USD Ice Europ -1,07%
SAIPEM
2,487 EUR MIL +1,22%
TOTALENERGIES
51,590 EUR Euronext Paris +1,40%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
