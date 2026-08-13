((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute Workday)

Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées jeudi à 19h00 GMT :

** La société de capital-investissement Silver Lake est en pourparlers pour acquérir Workday WDAY.O , dont la capitalisation boursière s'élève à environ 43 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars, dans le cadre d'une opération qui figurerait parmi les plus importantes acquisitions de sociétés de logiciels de l'histoire, selon des sources proches du dossier.

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** Frasers < FRAS.L >, la société de Mike Ashley, a racheté la chaîne de grands magasins de luxe Harvey Nichols, alors en redressement judiciaire, pour un montant non divulgué, ajoutant ainsi l’un des détaillants les plus prestigieux de Grande-Bretagne à son portefeuille de marques haut de gamme.

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** La plateforme d’assurance spécialisée Accelerant a accepté d’être privatisée par la société d’investissement spécialisée dans les logiciels Thoma Bravo dans le cadre d’une opération entièrement en numéraire évaluée à plus de 4 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars, a indiqué la société.

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** La société britannique Pharos Energy < PHARP.L > a déclaré que Serica Energy < SQZ.L > ne poursuivrait pas son projet de rachat de la société après avoir été surenchérie la semaine dernière par la société israélienne Ratio Petroleum < RTPTp.TA >.

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** Candle Lake a proposé de racheter le fournisseur suédois de casinos en ligne Evolution < EVOG.ST > pour environ 131,7 milliards de couronnes suédoises (13,8 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars), soit 695 couronnes par action, a déclaré la société d’investissement détenue par le milliardaire Kenneth Dart.

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** Une offre publique d’achat obligatoire lancée par KKR < KKR.N > en vue d’acquérir la société philippine First Gen Corp < FGEN.PS > valoriserait cette dernière à environ 165,44 milliards de pesos (soit 2,70 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars), ont indiqué le producteur d’électricité et sa société mère First Philippine Holdings < FPH.PS >.

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** Anthropic serait en pourparlers pour racheter la start-up Decart AI, soutenue par Nvidia, selon une source proche du dossier, alors que le créateur de Claude explore des acquisitions susceptibles de l’aider à faire face à une demande croissante avant son introduction en bourse.

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** Bank of America < BAC.N > va acquérir jusqu’à 49,9 % des parts de la branche de crédit non bancaire de Jio Financial Services < JIOF.NS > dans le cadre d’une transaction de 182,68 milliards de roupies (1,92 milliard (XX,XX milliard d'euros) de dollars), alors que la banque américaine renforce sa présence dans le secteur financier indien en pleine croissance.

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** L'investisseur activiste Ancora Holdings a annoncé mercredi avoir proposé de racheter la division « Building Adhesive Solutions » de H.B. Fuller < FUL.N > pour un montant pouvant atteindre 1,2 milliard (XX,XX milliard d'euros) de dollars en numéraire.

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** La société australienne Cleanaway Waste Management < CWY.AX > a déclaré avoir reçu une proposition de rachat d’environ 9,4 milliards de dollars australiens (6,64 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars) de la part d’EQT Infrastructure.

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