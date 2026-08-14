Japon: quatre morts lors de pluies "sans précédent" près de Tokyo

Des personnes attendent un taxi à la station de métro de Chiba, dans la ville de Chiba à l'est de Tokyo, le 13 août 2026, alors que de fortes pluies s'abattaient sur la région ( AFP / Philip FONG )

Quatre personnes sont mortes après des pluies diluviennes "sans précédent" à l'est de Tokyo ont annoncé vendredi les autorités locales, tandis que les précipitations ont fortement perturbé les réseaux routier et ferroviaire et bloqué des milliers de personnes à l'aéroport international de Narita, qui dessert la capitale.

Les pluies torrentielles tombées jeudi soir ont entraîné des alertes aux glissements de terrain et des coupures de courant à l'est de la capitale, les météorologistes émettant pour la première fois le niveau d'alerte maximal pour fortes pluies dans le département de Chiba.

Parmi les victimes de ces pluies torrentielles qui se sont abattues jeudi soir figure une femme de 66 ans coincée dans sa voiture sur une route inondée, a précisé le Bureau de gestion des catastrophes du département de Chiba.

Selon ces mêmes autorités, un homme a également été retrouvé flottant sur une chaussée inondée et un autre homme a été retrouvé effondré dans la rue et transporté d'urgence à l'hôpital mais n'a pas survécu.

Par ailleurs, le bureau de gestion des catastrophes de Chiba a aussi indiqué craindre d'autres victimes avec une personne retrouvée inconsciente et une autre portée disparue.

Vendredi matin, près de 26.000 foyers du département de Chiba étaient privés d'électricité, a-t-il aussi indiqué.

"Nous allons vers un niveau de pluie intense sans précédent", avait déclaré jeudi en soirée un responsable de l'Agence météorologique japonaise (JMA), lors d'une conférence de presse.

"Surprise totale"

Plus de 6.000 personnes sont restées bloquées pendant la nuit à Narita, l'un des deux principaux aéroports de Tokyo, de nombreux trains à destination et en provenance de l'aéroport ayant été annulés jusqu'à vendredi après-midi.

Sur les réseaux sociaux, des usagers ont indiqué que le personnel de l'aéroport avait distribué de l'eau, de la nourriture et des sacs de couchage.

Des voitures dépassent un piéton sur une route inondée près de la station de métro de Chiba, dans la ville de Chiba à l'est de Tokyo, le 13 août 2026, alors que de fortes pluies s'abattaient sur la région ( AFP / Philip FONG )

"Je n'aurais jamais pensé passer la nuit à l'aéroport, mais c'est ainsi et nous apprenons à faire avec", a déclaré à NHK un voyageur bloqué sur place.

Des centaines de personnes se sont également retrouvées bloquées à la gare ferroviaire de Chiba en raison de la suspension du trafic, a constaté un journaliste de l'AFP jeudi soir.

Des centaines de personnes ont passé la nuit dans des centres d'hébergement à Chiba, a encore rapporté NHK, montrant des voitures immergées jusqu'aux phares dans la ville de Kashiwa.

"Tout cela est arrivé soudainement, cela a donc été une surprise totale. Il n'y a plus d'électricité, donc je m'inquiète de savoir si je pourrai rouvrir mon commerce dans les prochains jours", a expliqué une habitante d'Ichikawa, dans la préfecture de Chiba.

Les scientifiques estiment que le changement climatique provoqué par l'activité humaine rend les phénomènes météorologiques extrêmes plus fréquents, plus longs et plus intenses.