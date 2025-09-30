((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à14h30 GMT mardi:

** Cerebras Systems, une startup de la Silicon Valley visant à concurrencer Nvidia NVDA.O en produisant une puce informatique d'IA de la taille d'une assiette, a déclaré mardi avoir levé 1,1 milliard de dollars et ajouté 1789 Capital, la société de capital-risque où Donald Trump Jr. est associé, en tant qu'investisseur. nL6N3VG135

** La Commission européenne a donné son feu vert à l'acquisition du groupe de mode Versace par l'italien Prada

1913.F

** Le Koweït, l'un des principaux producteurs de pétrole, a attiré une demande substantielle pour son offre d'obligations en trois parties mardi, indiquant un fort appétit des investisseurs pour la première émission souveraine en dollars américains de l'État depuis 2017. nL2N3VH0BD

** L'entreprise italienne NewPrinces a finalisé l'acquisition d'une usine dans le nord de l'Italie auprès du plus grand producteur de spiritueux au monde, Diageo DGE.L , pour 100 millions d'euros (117 millions de dollars), a-t-elle rapporté. nL5N3VH0QU

** ABO Energy AB9.DE a mandaté la banque privée Metzler pour la conseiller sur une transaction qui pourrait voir les fondateurs de la société allemande d'énergies renouvelables céder le contrôle à un investisseur extérieur, a déclaré un porte-parole de la société mardi. nL5N3VH05F

** Le régulateur britannique de la concurrence a déclaré avoir ouvert une enquête sur la fusion entre le norvégien Subsea 7 SUBC.OL et l'italien Saipem SPMI.MI pour de probables problèmes de concurrence dans le secteur des services énergétiques. nL3N3VH0WH

** La société britannique Serica Energy SQZ.L a déclaré qu'elle allait acheter Prax Upstream, l'unique opérateur du champ pétrolifère de Lancaster situé dans la mer du Nord britannique, pour 25,6 millions de dollars. nL6N3VH0IY

** La société japonaise Nippon Steel 5401.T a annoncé qu'elle avait acquis une participation de 30 % dans le projet de minerai de fer Kami au Canada, formant ainsi une coentreprise avec les sociétés australiennes Champion Iron CIA.AX et Sojitz

2768.T

nL2N3VH09A

** TKMS, l'entreprise de défense que le conglomérat allemand Thyssenkrupp veut séparer cet automne, prévoit d'augmenter sa marge bénéficiaire à plus de 7% pour combler l'écart avec ses rivaux, en misant sur l'augmentation de la demande militaire dans le contexte des craintes d'une agression russe.

nL5N3VH098

** Le producteur australien de gaz naturel Tamboran Resources TBN.AX a conclu un accord pour acquérir la société irlandaise de pétrole et de gaz Falcon Oil & Gas FO.V dans le cadre d'une transaction en numéraire et en actions évaluée à 239 millions de dollars canadiens (171,81 millions de dollars), ont annoncé les deux sociétés. nL6N3VH0G0

** Le fabricant de cosmétiques Coty COTY.N a lancé un examen stratégique de ses activités de beauté grand public, a-t-il déclaré, car il prévoit de se concentrer sur l'unité des parfums, plus rentable. nL3N3VH0DI

** Le groupe australien Seven West Media SWM.AX a annoncé qu'il allait fusionner avec Southern Cross Media SXL.AX pour créer un groupe de médias métropolitains et régionaux de 417 millions de dollars australiens (273,97 millions de dollars) afin de mieux faire face à la concurrence des plateformes de diffusion en continu. nL3N3VG1I6

** Turkish Airlines THYAO.IS et Gulf Air, la compagnie nationale du Bahreïn, ont signé un protocole d'accord pour stimuler la coopération, a déclaré la compagnie nationale turque, ajoutant que l'accord visait à stimuler la croissance mutuelle et le développement des affaires. nL5N3VH0BD

** Le Koweït a commencé à accepter des offres pour une émission d'obligations en trois parties, libellées en dollars américains, avec des échéances de 3 ans, 5 ans et 10 ans, a rapporté le service d'information sur les revenus fixes IFR.

nL2N3VH05S

** Vopak VOPA.AS a conclu un accord exclusif avec la société de transport maritime Seapeak pour fournir une unité flottante et de regazéification pour son projet de terminal d'importation de gaz naturel liquéfié en Australie, a rapporté la société néerlandaise de stockage de réservoirs. nL6N3VH06P