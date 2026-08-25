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Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées mardi à 09h30 GMT:

** La société néo-zélandaise SkyCity Entertainment SKC.NZ a déclaré avoir rejeté en mai deux offres de rachat distinctes qui l'évaluaient à un montant maximal de 826,75 millions de dollars néo-zélandais (492,33 millions de dollars), au motif qu'elles sous-évaluaient la société et que les conditions de l'opération étaient “problématiques”.

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** L'assureur japonais Tokio Marine 8766.T a désigné l'assureur australien Suncorp SUN.AX comme cible privilégiée de rachat après avoir examiné plusieurs options potentielles, a rapporté le Financial Times, citant des sources proches du dossier.

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