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Offres du jour – Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 05/10/2026 à 21:50

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Actualités: C.H. Robinson Worldwide, Cenovus Energy; Nouveautés: Sainsbury, Shelly Group)

Les offres publiques d’achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées lundi à20 h 00 GMT:

** Le fabricant de dispositifs médicaux GE HealthCare

GEHC.O a annoncé son intention d'acquérir la société privée Sofie Biosciences pour 945 millions de dollars en numéraire, une opération qui renforce sa capacité à fabriquer et à distribuer des produits de contrastes pour l'imagerie TEP. nL4N45R0PW

** C.H. Robinson Worldwide CHRW.O a annoncé son intention d’acquérir son concurrent de taille plus modeste RXO RXO.N pour 5,8 milliards de dollars, sa plus importante transaction à ce jour, afin d’étendre sa présence sur le marché nord-américain du courtage routier et de renforcer ses capacités de livraison du dernier kilomètre. nL4N45R0MP

** ConocoPhillips COP.N examine actuellement une offre non sollicitée concernant ses activités en mer du Nord, a déclaré son président exécutif Ryan Lance lors de l’Energy Intelligence Forum à Londres, mais la société n’a pas encore pris de décision. nL6N45R0EP

** Le brasseur danois Carlsberg CARLb.CO a annoncé avoir conclu un accord pour racheter les embouteilleurs de PepsiCo

PEP.O en Géorgie et en Arménie, élargissant ainsi son partenariat avec le groupe américain tout en renforçant sa présence sur le marché des boissons non alcoolisées.

nL8N45R0IC

** Cenovus Energy CVE.TO a annoncé son intention d’acquérir Athabasca Oil ATH.TO dans le cadre d’une opération en numéraire et en actions d’une valeur de 5,7 milliards de dollars canadiens (4 milliards de dollars), consolidant ainsi sa position parmi les plus grands producteurs de sables bitumineux du Canada, à l’heure où le pays cherche à augmenter sa production de pétrole brut. nL4N45R0JQ

** Le groupe français Schneider Electric SCHN.PA a conclu la plus importante transaction de son histoire en acceptant d’acquérir PTC PTC.O dans le cadre d’une opération entièrement en numéraire valorisant le capital de la société américaine de logiciels à environ 22,6 milliards de dollars, a-t-il indiqué dans un communiqué. nL6N45Q07P

** AkzoNobel AKZO.AS a annoncé avoir conclu un accord pour céder son activité de peintures décoratives en Asie du Sud-Est à Nippon Paint 4612.T pour 1,35 milliard de dollars, achevant ainsi la révision de son portefeuille de peintures décoratives en Asie. nL6N45Q07K

** Le groupe britannique BT BT.L a annoncé avoir racheté les activités grand public et de vente en gros de TalkTalk, alors que cette dernière était en redressement judiciaire, dans le but de sauver l'opérateur haut débit et d'éviter à 2,5 millions de clients de se retrouver privés de services.

nL4N45R09R

** La société canadienne Suncor Energy SU.TO a annoncé dimanche avoir conclu un accord pour céder ses participations dans trois actifs pétroliers offshore à la société londonienne Ithaca Energy ITH.L pour 1,2 milliard de dollars canadiens (soit 841,69 millions de dollars), payables en espèces dès la signature. nL6N45R01S

** Sainsbury's SBRY.L , deuxième chaîne de supermarchés britannique, a mené des discussions avec son concurrent de taille plus modeste, Morrisons, au sujet d'une fusion au début de l'année, selon les médias. nL6N45R0PU

** Le conseil d'administration de Shelly Group SLYG.BB a déclaré qu'il considérait l'offre de 70 € (78,52 $) par action faite par le groupe français Schneider Electric SCHN.PA au fabricant bulgare d'appareils pour la maison connectée comme "juste et adéquate" et qu'il soutenait cette offre. nL6N45R121

Fusions / Acquisitions

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GE HLTC TECH RG-WI
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