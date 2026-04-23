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Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 23/04/2026 à 16:55

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajouts: Warner Bros, Atlas Holdings, TAP, Sky Deutschland, CEZ, Acciona; mises à jour: UniCredit)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 1430 GMT jeudi:

** Les actionnaires de Warner Bros Discovery &WBD.O&> ont soutenu jeudi le projet de fusion de la société avec Paramount Skydance &PSKY.O&> pour un montant de 110 milliards de dollars, mais ont émis un vote consultatif contre les plans de rémunération des cadres liés à l'opération. nL4N4161X6

** Atlas Holdings a déclaré qu'il n'avait pas l'intention de faire une offre pour le fournisseur britannique de matériaux de construction BRCK Group &BRCK.L&> après s'être vu refuser un accès suffisant aux informations et à la direction de la société avant l'échéance imminente du code des offres publiques d'achat.

nL4N4161HL

** Le gouvernement portugais a demandé jeudi à Air France-KLM et à la compagnie allemande Lufthansa de soumettre des offres contraignantes pour une participation minoritaire dans la compagnie aérienne nationale TAP, mettant en place une compétition serrée entre les deux groupes aériens européens après des offres initiales très proches, les deux seules qu'il ait reçues. nL8N4161Q3

** La compagnie d'électricité tchèque CEZ &CEZP.PR&> se prépare à se séparer de ses actifs non productifs et à vendre jusqu'à 49% de la nouvelle unité à des investisseurs, ce qui pourrait aider à financer l'objectif du gouvernement de prendre le contrôle total de l'activité de production d'électricité de la compagnie. nL8N4160SQ

** Le rachat de la société de télévision payante Sky Deutschland par le radiodiffuseur européen RTL &AUDK.LU&> devrait entraîner d'importantes suppressions d'emplois, avec un nombre de postes à trois chiffres susceptibles d'être affectés, selon deux sources familières avec le dossier. nL8N4161PF

** La société espagnole d'énergie renouvelable Acciona Energia &ANE.MC&> a reçu plusieurs offres non contraignantes pour un paquet de 360 mégawatts (MW) d'actifs éoliens espagnols, ont déclaré à Reuters des sources au fait du dossier.

nS8N3PF0FH

** La banque italienne UniCredit &CRDI.MI&> détient une participation de 8,72% dans Generali &GASI.MI&>, a déclaré le président de l'assureur Andrea Sironi en énumérant les participations des investisseurs lors de son assemblée générale annuelle (AGM). nL8N4160PC

** Le groupe franco-italien EssilorLuxottica &ESLX.PA&> a déclaré avoir acquis Faro, une petite société italienne spécialisée dans les technologies de haute précision pour la fabrication de lunettes. nL8N4160ML

** Le groupe suédois de capital-investissement EQT &EQTAB.ST&> étudie la possibilité de racheter l'opérateur japonais de sites de comparaison de prix Kakaku.com &2371.T&>, a déclaré à Reuters une personne au courant de l'affaire. nL4N4160CG

** La société de capital-investissement Apollo &APO.N&> est sur le point de conclure un accord pour acquérir l'activité d'intérieurs automobiles de la société française Forvia &FRVIA.PA&>, a rapporté Bloomberg News, citant des personnes familières de l'affaire. nL1N4160BB

** La société d'investissement américaine Bain Capital cherche à vendre une participation d'au moins 40 % dans Bridge Data Centres (BDC) dans le cadre d'une transaction qui valoriserait le constructeur d'infrastructures de données basé à Singapour à 5 milliards de dollars, ont déclaré deux personnes ayant connaissance de l'affaire. nL4N4150PB

Fusions / Acquisitions

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