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Assystem vise une croissance organique du chiffre d'affaires comprise entre 2% et 4% en 2026
information fournie par Zonebourse 23/04/2026 à 17:56

Assystem enregistre un chiffre d'affaires consolidé de 165,8 MEUR au 1er trimestre 2026, contre 166,3 MEUR au 1er trimestre 2025. Le chiffre d'affaires est relativement stable au global, la croissance organique de 2,2% ayant été compensée par un impact négatif de la variation des taux de change de -2,5%.

Les activités Nucléaires sont en forte croissance et représentent à présent 81% du chiffre d'affaires du Groupe, contre 76% au 1er trimestre 2025.

Les activités en France (62% du chiffre d'affaires consolidé de la période), à 102,6 MEUR contre 98,3 MEUR au 1er trimestre 2025, progressent de 4,4% intégralement en organique.

Les activités à l'International (38%) à 63,2 MEUR contre 68,0 MEUR au 1er trimestre 2025, sont en baisse de -7,1%, principalement sous l'effet négatif de la variation des taux de change (-6,0% lié à la livre sterling, la roupie indienne et au rial saoudien).

Le Groupe rappelle s'être fixé pour l'exercice 2026 les objectifs suivants : une croissance organique du chiffre d'affaires consolidé comprise entre 2% et 4% (à périmètre comparable et taux de change constant) et une progression de la marge opérationnelle d'activité, à environ 7% du chiffre d'affaires consolidé.

"Le conflit au Moyen-Orient n'a pas eu d'impact sur l'activité du Groupe sur ce premier trimestre" précise la direction.

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