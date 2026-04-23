Assystem vise une croissance organique du chiffre d'affaires comprise entre 2% et 4% en 2026
information fournie par Zonebourse 23/04/2026 à 17:56
Les activités Nucléaires sont en forte croissance et représentent à présent 81% du chiffre d'affaires du Groupe, contre 76% au 1er trimestre 2025.
Les activités en France (62% du chiffre d'affaires consolidé de la période), à 102,6 MEUR contre 98,3 MEUR au 1er trimestre 2025, progressent de 4,4% intégralement en organique.
Les activités à l'International (38%) à 63,2 MEUR contre 68,0 MEUR au 1er trimestre 2025, sont en baisse de -7,1%, principalement sous l'effet négatif de la variation des taux de change (-6,0% lié à la livre sterling, la roupie indienne et au rial saoudien).
Le Groupe rappelle s'être fixé pour l'exercice 2026 les objectifs suivants : une croissance organique du chiffre d'affaires consolidé comprise entre 2% et 4% (à périmètre comparable et taux de change constant) et une progression de la marge opérationnelle d'activité, à environ 7% du chiffre d'affaires consolidé.
"Le conflit au Moyen-Orient n'a pas eu d'impact sur l'activité du Groupe sur ce premier trimestre" précise la direction.
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