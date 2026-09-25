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Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 25/09/2026 à 15:38
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajouts: Evonik, Eaton Mises à jour: Genel Energy)

Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées vendredi à 13 h 30 GMT:

** L'allemand BASF BASFn.DE a approché son concurrent de plus petite taille Evonik EVKn.DE en vue d'un éventuel rachat, a indiqué Evonik dans un communiqué, une opération qui pourrait consolider le secteur européen des produits chimiques, actuellement très fragmenté.

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** La société de gestion de l’énergie Eaton ETN.N a annoncé avoir conclu un accord en vue d’acquérir le groupe italien COL auprès de la société de gestion d’actifs Oaktree Capital Management, pour une valeur d’entreprise de 810 millions d’euros (soit 923,16 millions de dollars).

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** La société britannique Genel Energy GENL.L a relevé son offre en numéraire sur Capricorn Energy CNE.L à 436 millions de dollars, surpassant ainsi l’offre concurrente de DNO DNO.OL et s’assurant à nouveau le soutien du conseil d’administration de Capricorn après une guerre d’enchères qui a duré plusieurs mois.

nL6N45H0B2

** Le plus grand explorateur pétrolier et gazier japonais, Inpex 1605.T , a déclaré avoir exercé ses droits de préemption pour racheter à JERA une participation de 0,735% dans son projet de gaz naturel liquéfié Ichthys en Australie, bloquant ainsi un accord conclu avec MidOcean Energy.

nL1N45H073

** La société suédoise de capital-investissement EQT

EQTAB.ST s'apprête à céder sa participation majoritaire dans l'opérateur espagnol de parcs d'attractions Parques Reunidos, a rapporté le journal Expansion, citant des sources anonymes du marché.

nL1N45H06B

** MGM Resorts International MGM.N envisage de faire une offre pour racheter People Inc PPLI.O , la société de Barry Diller, le Wall Street Journal a rapporté jeudi, au lendemain du retrait par People Inc de sa proposition d’achat de MGM Resorts.

nL6N45G1B6

** RedBird Capital Partners a accepté d’acquérir une participation majoritaire dans Puck dans le cadre d’une opération valorisant cette start-up de newsletters, créée il y a cinq ans, à environ 250 millions de dollars, selon une note consultée jeudi par Reuters.

nL4N45G1H3

** La société d’ingénierie italienne Trevi Finanziaria Industriale TFI.MI a déclaré jeudi que son conseil d’administration avait jugé inéquitable le prix proposé par son grand rival Webuild WBD.MI pour racheter la société, estimant qu’il ne reflétait pas correctement la valeur de Trevi.

nL6N45G10A

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

BASF
50,620 EUR XETRA -3,21%
CAPRI ENER
446,500 GBX LSE +13,04%
DNO -A-
19,230 NOK LSE Intl -1,74%
EATON CORP -NPV-
438,810 USD NYSE -0,25%
EQT
25,270 EUR Tradegate -0,24%
EVONIK INDUSTR
19,490 EUR XETRA +7,86%
GENEL ENERGY
61,800 GBX LSE -1,90%
Gaz naturel
3,30 USD NYMEX 0,00%
IAC
43,5500 USD NASDAQ +3,10%
INPEX
21,080 EUR Tradegate 0,00%
INPEX
25,9600 USD OTCBB 0,00%
MGM RESORTS ITL
33,215 USD NYSE -1,39%
PEOPLE
39,1550 USD NASDAQ +8,98%
Pétrole Brent
106,18 USD Ice Europ -0,55%
Pétrole WTI
94,01 USD Ice Europ -0,74%
SALINI IMPREG
4,800 EUR MIL -2,11%
TREVI FINAN IND-RG
4,820 EUR MIL +1,26%
WEBUILD
1,840 EUR MIL -0,54%
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HAFFNER ENERGY
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CAC 40
8 074,85 -0,08%
Pétrole Brent
106,11 -0,62%
2CRSI
28,7 -4,65%
SOCIETE GENERALE
72,29 +3,46%
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