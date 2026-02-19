((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajouts: Visa, Bain, Vale Base Metals, Johnson & Johnson)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 2100 GMT jeudi:

** Johnson & Johnson JNJ.N prépare une vente potentielle de l'unité orthopédique qu'elle prévoyait de séparer, avec de grandes sociétés de rachat qui tournent déjà autour, a rapporté Bloomberg News, citant des personnes familières avec l'affaire.

** Vale Base Metals a accepté de vendre sa participation majoritaire dans la mine Thompson Nickel Belt au Manitoba à un consortium d'acheteurs, ce qui conduirait à la création d'une nouvelle société de nickel au Canada. nL6N3ZF0ST

** Bain Capital envisage de vendre ou d'introduire en bourse la société Dessert Holdings, qui fait partie de son portefeuille, ce qui pourrait valoriser le fabricant de gâteaux, de tartes et de biscuits à plus de 3 milliards de dollars, selon trois personnes au fait de l'affaire. nL6N3ZE15R

** Le géant de la carte Visa V.N a déclaré qu'il achèterait les plateformes de paiement Prisma et Newpay à la société de capital-investissement Advent International, renforçant ainsi sa présence en Argentine. nL4N3ZF167

** Leonardo Maria Del Vecchio envisage d'acheter à deux de ses frères et sœurs une participation supplémentaire de 25% dans la holding familiale qui contrôle EssilorLuxottica ESLX.PA , dans le but de résoudre un conflit successoral, a déclaré à Reuters une source proche du fils du défunt fondateur, confirmant un rapport d'un journal italien. nL8N3ZF1BC

** L'autorité britannique de surveillance de la concurrence a déclaré jeudi qu'elle avait provisoirement constaté des problèmes concernant l'offre de contenu éditorial au Royaume-Uni dans le cadre du projet de fusion entre la société américaine Getty Images GETY.N et sa rivale Shutterstock SSTK.N , mais qu'elle avait autorisé l'opération sur le marché mondial du contenu boursier. nL6N3ZF0R6

** Le rachat par la direction du négociant en matières premières Gunvor a valorisé le groupe à environ 5 milliards de dollars, selon deux sources et un calcul de Reuters basé sur le financement de l'opération via un prêt au personnel.

** Yorkville America Equities LLC a déclaré qu'elle envisage d'acquérir le Point Bridge America First ETF MAGA.Z et d'incorporer ses actifs dans la famille de fonds négociés en bourse Truth Social actuellement gérée par Yorkville.

** Nestlé NESN.S a déclaré qu'elle était en pourparlers pour vendre ses dernières activités internes de crème glacée dans le cadre des efforts du nouveau directeur général Philipp Navratil pour rationaliser le géant suisse tentaculaire de l'alimentation de consommation. nL6N3ZF09K

** Une offre de rachat par la direction soutenue par Goldman Sachs (MBO) pour la société japonaise d'impression numérique Raksul 4384.T a été augmentée de 11% après les critiques des investisseurs sur l'opération proposée, et la période d'appel d'offres a été prolongée jusqu'au 9 mars. nL6N3ZF09U

** Le rachat de Schroders SDR.L par Nuveen pour 9,9 milliards de livres (13,3 milliards de dollars) sous-évalue le gestionnaire de fonds britannique, a déclaré l'actionnaire J O Hambro, alors que les sociétés cherchent à obtenir le soutien des investisseurs pour l'opération. nL6N3ZF0MX

** Hims & Hers Health HIMS.N a déclaré qu'elle va acquérir la société australienne de santé numérique Eucalyptus dans le cadre d'une transaction évaluée à jusqu'à 1,15 milliard de dollars, alors que la société américaine de télésanté s'implante sur les marchés internationaux pour développer ses activités dans le domaine des soins personnalisés. nL4N3ZF0O6

** EBay Inc EBAY.O a prévu des revenus pour le premier trimestre supérieurs aux estimations de Wall Street mercredi et a annoncé l'acquisition du marché de la mode Depop auprès d'Etsy

ETSY.N pour près de 1,2 milliard de dollars. nL4N3ZE1MD

** Bharat Petroleum Corp BPCL.NS , entreprise publique indienne, a effectué son tout premier achat de pétrole vénézuélien, et le raffineur privé HPCL Mittal Energy Ltd (HMEL) a acheté du brut du pays sud-américain pour la première fois en deux ans, ont déclaré mercredi trois sources familières avec le commerce. nL1N3ZC0C6

** Kinetik Holdings KNTK.N , un opérateur de pipeline dans le bassin du Delaware, envisage une vente suite à une approche de Western Midstream Partners WES.N , a rapporté le Financial Times mercredi, citant des personnes familières avec le sujet.

