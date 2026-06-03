((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajouts: Yamada Holdings, Nissan; Mises à jour: Rheinmetall)

Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées mercredi à 20 h 00 GMT :

** Les détaillants japonais d'électronique grand public Yamada Holdings 9831.T et Edion Corp 2730.T prévoient de fusionner, avec un chiffre d'affaires combiné d'environ 2 500 milliards de yens (15,62 milliards de dollars), a rapporté Nikkei Asia.

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** Le constructeur japonais Nissan 7201.T a signé un accord avec le constructeur automobile chinois Chery 9973.HK pour fabriquer les véhicules particuliers de ce dernier sur son site de Sunderland, en Grande-Bretagne, ont annoncé les deux entreprises.

** L'allemand Rheinmetall RHMG.DE va céder sa division automobile en difficulté à la société d'investissement munichoise Aequita pour environ 350 millions d'euros (406 millions de dollars), a-t-il déclaré, dans le cadre de l'une de ses dernières mesures visant à se recentrer sur la défense.

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** Wellington Management a accepté d'acquérir Hartford Funds, le fournisseur de solutions d'investissement de The Hartford, dans le cadre d'une transaction dont la valeur nette est estimée à 1,9 milliard de dollars, a déclaré le gestionnaire d'actifs indépendant.

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** Novacore a ajouté l'agent général de gestion Euclid Design Underwriters à son programme Professional Underwriters Agency (PUA), a déclaré le fournisseur d'assurances spécialisées.

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** Sixth Street a conclu un accord en vue d'acquérir une participation minoritaire dans la société de données et d'analyse sur les matières premières Kpler auprès des fonds de capital-investissement Insight Partners et Five Arrows (propriété de Rothschild), valorisant ainsi la société à plus de 3,7 milliards de dollars, selon deux sources proches du dossier.

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** Nestlé va racheter l'intégralité de la marque d'aliments intelligents yfood Labs à ses fondateurs, selon un communiqué. Il s'agit de la première acquisition de la plus grande entreprise mondiale de produits alimentaires emballés sous la direction de son nouveau directeur général, Philipp Navratil, qui a pris ses fonctions en septembre.

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** La société chinoise Yankuang Energy < 600188.SS > a annoncé qu'elle allait racheter New Energy Group et Shandong Energy Electricity Sales pour environ 16,41 milliards de yuans (2,42 milliards de dollars) à son actionnaire majoritaire, Shandong Energy.

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** Le fournisseur britannique d'équipements de cuisine et d'aménagement intérieur Howden Joinery < HWDN.L > a annoncé son intention d'acquérir le distributeur en ligne DIY Kitchens dans le cadre d'une transaction de 390 millions de livres sterling (525 millions de dollars) afin de se développer dans la vente directe aux consommateurs, ce qui a fait grimper son action jusqu'à 5 %.

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** Carlyle < CG.O > a annoncé avoir conclu un accord pour céder le fournisseur de systèmes d'entraînement mécaniques Flender à Triton Partners dans le cadre d'une transaction entre sociétés de capital-investissement.

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** Nippon Paint < 4612.T > et Sherwin-Williams < SHW.N > ont annoncé avoir décidé de mettre fin à leurs efforts visant à acquérir conjointement le fabricant de peinture concurrent AkzoNobel < AKZO.AS >.

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** Le groupe australien Macquarie < MQG.AX > a annoncé mardi que sa branche de gestion d'actifs et la société brésilienne IG4 Capital avaient convenu de céder une participation majoritaire dans Corredor Logística e Infraestrutura S.A (CLI) au groupe AD Ports < ADPORTS.AD > pour 835 millions de dollars.

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