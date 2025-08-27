 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 27/08/2025 à 21:36

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 1930 GMT mercredi:

** MediaForEurope (MFE) MFEB.MI est prêt à prendre le contrôle de ProSiebenSat.1 PSMGn.DE après que le groupe d'investissement tchèque PPF ait déclaré qu'il vendrait sa participation dans le radiodiffuseur allemand à MFE.

nL1N3UJ0NF

** Harvest Midstream, détenu par le fondateur de la société privée Hilcorp Energy, a conclu un accord pour acquérir des actifs de collecte et de traitement de gaz naturel d'une valeur de 1 milliard de dollars auprès de MPLX MPLX.N , ont indiqué les deux sociétés. nL1N3UJ0BW

** ByteDance, le propriétaire de l'application de vidéos courtes TikTok, est prêt à lancer un nouveau rachat d'actions par ses employés qui valorisera le géant chinois de la technologie à plus de 330 milliards de dollars, grâce à la croissance continue de ses revenus, ont déclaré trois personnes ayant connaissance de l'affaire. nL6N3UI0SK

** Le groupe britannique Warehouse REIT WHRW.L a déclaré qu'une offre de rachat de son homologue Tritax Big Box REIT

BBOXT.L a été officiellement résiliée après que les deux parties ont choisi de ne pas donner suite à la proposition à la suite d'un accord rival. nL4N3UJ0RH

** Sompo Holdings 8630.T a déclaré mercredi qu'il allait acquérir Aspen Insurance Holdings AHL.N , société cotée à New York, pour environ 3,5 milliards de dollars, rejoignant ainsi un certain nombre de sociétés financières japonaises qui investissent dans des actifs à l'étranger pour stimuler la croissance. nL1N3UJ0DJ

** Le groupe de défense Rheinmetall RHMG.DE veut racheter le constructeur naval allemand Naval Vessels Luerssen, a rapporté le quotidien allemand Bild, citant des sources industrielles. nL8N3UJ0W3

** La plus grande entreprise de services publics de Norvège, l'entreprise publique Statkraft, a déclaré qu'elle avait accepté de vendre ses activités de développement d'énergies renouvelables aux Pays-Bas à l'entreprise néerlandaise Greenchoice pour une somme non divulguée.

nL8N3UJ0IQ

** L'actionnaire majoritaire de Canada Goose GOOS.TO ,

GOOS.N , Bain Capital, a reçu des offres pour privatiser le fabricant de produits de luxe à une valeur d'environ 1,4 milliard de dollars, a rapporté CNBC mardi en fin de journée, citant des personnes familières de l'affaire. nL4N3UJ04S

** La société d'investissement qatarie Al Mansour Holdings a pris une participation de 19,9% dans la société australienne Invictus Energy IVZ.AX et fournira jusqu'à 500 millions de dollars pour aider la société à développer son projet gazier Cabora Bassa au Zimbabwe, ont indiqué les deux sociétés.

nL8N3UJ060

** Le distributeur britannique de vêtements de sport et de mode Frasers FRAS.L a déclaré qu'il était entré sur le marché des activités de loisirs avec l'acquisition d'une participation minoritaire dans We Do Play, l'opérateur des Rumble Rooms et des salles de jeux Activate. nL6N3UJ09O

Fusions / Acquisitions

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

