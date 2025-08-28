 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
François Bayrou devant le Medef jeudi, nouvelle occasion de plaider pour son budget
information fournie par AFP 28/08/2025 à 04:57

Le Premier ministre François Bayrou quitte l'Elysée à Paris, le 27 août 2025 ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

François Bayrou, désormais prêt "à toutes les négociations nécessaires" sur le budget s'il remporte son pari d'un vote de confiance à l'Assemblée nationale, trouvera jeudi, devant le Medef, une quatrième occasion en quatre jours d'évoquer publiquement la question budgétaire.

Le Premier ministre interviendra à 14H30 devant la Rencontre des entrepreneurs de France (REF), qui se tient pour la première fois à Roland Garros avec un slogan qui résonne avec l'actualité : "Jeu décisif".

M. Bayrou, qui a présenté le 15 juillet les grandes lignes d'un effort budgétaire de 44 milliards d'euros en 2026, s'attirant la désapprobation des oppositions avec des idées comme la suppression de deux jours fériés, a surpris tout le monde lundi en annonçant qu'il se soumettrait à un vote de confiance à l'Assemblée nationale le 8 septembre.

Les oppositions ayant annoncé qu'elles voteraient contre, M. Bayrou a affirmé mercredi sur TF1 qu'il recevrait les responsables de partis et de groupes parlementaires à partir de lundi pour "examiner les choses avec eux", avec pour "condition préalable de s'entendre sur l'importance de l'effort" à réaliser.

Mardi et jeudi, ce sont les partenaires sociaux auxquels le Premier ministre a rendu ou rendra visite, alors que le dialogue social est plutôt apaisé dans le pays, malgré l'échec récent du conclave sur les retraites.

Le président du Medef Patrick Martin à Paris, le 30 juillet 2025 ( AFP / Thibaud MORITZ )

"Depuis nous avons conclu deux accords", a noté mercredi le président du Medef Patrick Martin, soulignant "notre attachement à tous, syndicats et patronat, à un dialogue social fécond, et respecté par l’État".

La cheffe de file de la CFDT Marylise Léon est cependant favorable à faire contribuer davantage les plus riches, alors que Patrick Martin estime que, "quelle qu’en soit la forme, un retour de l’ISF serait ravageur pour notre économie, et nous nous y opposerons".

A quatre jours de commencer à recevoir les chefs de partis à Matignon, François Bayrou les manquera de peu, jeudi à la REF. En effet, évènement-phare de cette REF, la table ronde de clôture réunira, une heure après la fin d'intervention du Premier ministre, l'ensemble des chefs de partis pour un débat sur l'avenir économique du pays.

Il y aura Bruno Retailleau (LR), Jordan Bardella (RN), Gabriel Attal (Renaissance), Fabien Roussel (PCF), Manuel Bompard (LFI) et Marine Tondelier (Ecologistes).

Seront néanmoins absents, pour des raisons d'agenda, Edouard Philippe (Horizons) et Olivier Faure pour le PS.

Budget France
Budget 2026

Valeurs associées

TF1
8,330 EUR Euronext Paris -0,30%
