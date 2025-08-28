Colombie: sept ans de prison pour le jeune meurtrier de Miguel Uribe

Un portrait de Miguel Uribe Turbay près de son cercueil à Bogota, le 11 août. ( AFP / Raul ARBOLEDA )

L'adolescent de 15 ans qui a tiré sur le sénateur et candidat à la présidence colombienne Miguel Uribe Turbay le 7 juin, le blessant mortellement, a été condamné mercredi à sept ans de détention, a annoncé le parquet.

Il "devra passer sept ans en détention dans un centre de soins spécialisé" pour mineurs et ne sera pas transféré dans une prison pour adultes lorsqu'il aura 18 ans, selon cette source.

Favori de la droite pour la présidentielle de 2026, Miguel Uribe Turbay, 39 ans, avait été atteint par deux balles à la tête lors d'un meeting à Bogota. Il est mort le 11 août des suites de ses blessures malgré plusieurs opérations.

Les autorités estiment qu'une guérilla se trouve derrière cette mort, qui a ravivé le souvenir des années 1980 et 1990. Cinq candidats à la présidence colombienne avaient alors été assassinés dans le pays, en proie à une nouvelle flambée de violence.

Rapidement arrêté, le jeune tireur, dont l'identité n'a pas été révélée, avait été inculpé début août pour "tentative de meurtre" et "port d'armes illégal".

Ces faits n'ont pu être requalifiés après la mort d'Uribe Turbay, en vertu de la loi colombienne, et l'adolescent a donc répondu de tentative de meurtre et non d'homicide.

Il est soupçonné d'avoir été un simple homme de main agissant pour des commanditaires.

L'avocat de M. Uribe Turbay, Victor Mosquera, a relevé sur X qu'en l'état du droit "une des peines les plus lourdes a été infligée au mineur".

"Nous respectons cette décision, mais cette peine ne sera jamais à la hauteur de la vie qu'il a prise ni de la douleur qu'il a causée. Cette loi encourage les criminels à utiliser des mineurs sans encourir de sanctions réelles et effectives", a-t-il ajouté.

Le 5 juillet, la police colombienne avait annoncé l'arrestation de l'organisateur présumé de l'attentat, José Arteaga Hernández, un chef de gang criminel de la capitale.

- Une guérilla soupçonnée -

L'avocat de M. Uribe avait estimé que l'attentat avait été commandité en coulisses par une "organisation structurée" ayant des "antécédents d'attaques contre les (dirigeants politiques) de droite".

Les autorités désignent le groupe "Segunda Marquetalia", dissident de la défunte guérilla marxiste des Farc, comme probable commanditaire.

Miguel Uribe Turbay, membre du parti Centre démocratique de l'ancien président de droite Alvaro Uribe (2002-2010, avec lequel il n'a pas de lien de parenté), avait annoncé son intention de se présenter à l'élection présidentielle de mai 2026.

Opposé à l'accord de paix de 2016 qui a désarmé la guérilla des Farc, il défendait une politique axée sur la lutte contre le trafic de drogue.

L'attentat s'était produit le 7 juin lors d'un meeting dans un parc d'un quartier populaire de la capitale. Des vidéos ont montré Miguel Uribe Turbay s'effondrant en sang en plein discours, parmi les cris de l'assistance.

Le mineur l'avait atteint trois fois, dont deux fois à la tête. Les gardes du corps d'Uribe l'avaient blessé à la jambe alors qu'il tentait de s'enfuir à pied.

Après l'assassinat, le père du sénateur, Miguel Uribe Londoño, 79 ans, a décidé de prendre sa place en tant que candidat présidentiel de la droite aux élections de 2026.

La mère de Miguel Uribe Turbay, la journaliste Diana Turbay, avait elle-même été assassinée en 1991 alors qu'elle aux mains du baron de la drogue Pablo Escobar en 1991.

Le 21 août, des attaques perpétrées par des groupes armés ont fait 19 morts et des dizaines de blessés à Cali et près de Medellin, exposant le président Gustavo Petro à des critiques contre sa stratégie de dialogue avec ceux-ci, plutôt qu'une guerre frontale.