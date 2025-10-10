 Aller au contenu principal
information fournie par Reuters 10/10/2025 à 22:03

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 2000 GMT vendredi:

** Un juge du Delaware a déclaré que les anciens dirigeants d'Activision Blizzard, y compris le directeur général Bobby Kotick, doivent faire face à la majeure partie d'un procès alléguant qu'ils ont lésé les actionnaires lorsque Microsoft

MSFT.O a acheté le fabricant de jeux "Call of Duty" pour 75,4 milliards de dollars. nL2N3VR0ON

** Johnson & Johnson JNJ.N est en discussions pour acheter Protagonist Therapeutics PTGX.O , a déclaré à Reuters une source au fait du dossier. nL3N3VR0YK

** RedBird Capital Partners a officiellement demandé vendredi au gouvernement britannique l'autorisation de poursuivre son projet d'acquisition du Telegraph, selon une note interne vue par Reuters et confirmée par la société d'investissement basée aux Etats-Unis. nL2N3VR0PV

** La Chine a lancé une enquête antitrust sur le fabricant américain de semi-conducteurs Qualcomm QCOM.O à propos de son acquisition de la société israélienne Autotalks, a déclaré l'autorité chinoise de régulation des marchés. nL2N3VR08X

** BASF BASFn.DE a accepté de vendre une participation majoritaire dans son activité de revêtements à la société de capital-investissement Carlyle CG.O et à l'Autorité d'investissement du Qatar, évaluant l'unité à 7,7 milliards d'euros (8,91 milliards de dollars). nL5N3VR0M3

** Le conglomérat mexicain Grupo Mexico, spécialisé dans l'exploitation minière et les transports, a déclaré regretter la décision de Citi de rejeter son offre pour son unité de vente au détail dans le pays, connue sous le nom de Banamex.

nS0N3US00U

** Le fabricant de médicaments Bristol Myers Squibb < BMY.N > a déclaré qu'il allait acquérir le développeur privé de thérapie cellulaire Orbital Therapeutics pour 1,5 milliard de dollars en espèces, dans le but de se diversifier par rapport aux produits traditionnels confrontés à la concurrence des médicaments génériques.

nL3N3VR0NX

** La société de construction Porr < ABGV.VI > va acquérir les activités autrichiennes de développement de projets de VAMED et les holdings autrichiens de stations thermales de Fresenius < FREG.DE >, l'autrichien Strabag s'étant retiré de l'opération, ont indiqué les sociétés.

nL6N3VR0JH

** L'espagnol FCC < FCC.MC > a accepté de vendre une participation de 25 % dans sa filiale environnementale FCC Enviro au fonds de pension canadien CPP Investments pour 1 milliard d'euros (1,16 milliard de dollars), a-t-on appris jeudi en fin de journée.

nL5N3VQ1V3

** L'investisseur technologique néerlandais Prosus < PRX.AS > achètera une participation de 10,1% dans la société indienne Ixigo < LETR.NS > pour 12,96 milliards de roupies (146 millions de dollars), a indiqué la plateforme de réservation de voyages en ligne.

nL3N3VR07K

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

BASF
42,200 EUR XETRA -1,79%
BRISTOL-MYERSSQU
43,970 USD NYSE -1,59%
FOMENTO CONSTR.
11,1400 EUR Sibe +0,54%
FRESENIUS
47,700 EUR XETRA -0,93%
JOHNSON&JOHNSON
190,710 USD NYSE -0,18%
MICROSOFT
510,9600 USD NASDAQ -2,19%
PROSUS RG-N
59,260 EUR Euronext Amsterdam -4,20%
PROTAGONIST THER
87,0000 USD NASDAQ +29,77%
QUALCOMM
153,5900 USD NASDAQ -7,29%
THE CARLYLE GRP
56,1300 USD NASDAQ -5,03%
