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Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 0930 GMT vendredi:

** L'entreprise angolaise Etu Energias a signé un accord avec BP < BP.L > et Azule Energy d'Eni < ENI.MI > pour acheter des participations dans deux projets offshore, ont indiqué les entreprises dans des déclarations séparées.

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** L'agence fédérale russe de gestion des biens Rosimushchestvo a déclaré qu'elle pourrait mettre aux enchères en avril une participation de l'État dans le producteur d'or Uzhuralzoloto (UGC) < UGLD.MM >.

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** Le fabricant suisse de médicaments Novartis < NOVN.S > a annoncé qu'il allait acheter la société californienne de biotechnologie Excellergy dans le cadre d'une transaction d'une valeur de 2 milliards de dollars, la deuxième acquisition importante qu'il a annoncée en autant de semaines.

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