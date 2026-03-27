La Bourse de Paris termine en baisse, l'attention rivée sur les développements au Moyen-Orient

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris a terminé en baisse vendredi, les investisseurs restant prudents face aux nouvelles contradictoires venant du Moyen-Orient et à la remontée des prix du pétrole.

L'indice vedette CAC 40 a terminé en baisse de 0,87%, soit une perte de 67,36 points, pour s'établir à 7.701,95 points. Sur l'ensemble de la semaine, l'indice a toutefois résisté, s'octroyant 0,47%.

"Les marchés européens sont restés particulièrement instables cette semaine, alternant entre phases de rebond et de correction au gré des développements géopolitiques", résument les analystes d'Edmond de Rothschild AM.

Les ministres des Affaires étrangères du G7, réunis près de Paris, ont exhorté vendredi dans un communiqué commun "à un arrêt immédiat des attaques contre les populations et les infrastructures civiles" au Moyen-Orient.

Les chefs de la diplomatie ont en outre "réaffirmé la nécessité absolue de rétablir de manière permanente la liberté de navigation" dans le détroit d'Ormuz.

Habituellement, environ 20% de la production mondiale de pétrole et gaz transite par l'étroit passage d'Ormuz, dont le blocage a fait flamber les prix de l'énergie ces dernières semaines.

"Les tensions dans le détroit d'Ormuz continuent de s'intensifier, et rien d'autre ne semble avoir d'importance pour les marchés en ce moment", souligne Florian Ielpo, responsable de la recherche macroéconomique de Lombard Odier AM.

Avec la flambée des prix de l'énergie entrainée par les perturbations d'approvisionnement par le détroit, "la menace inflationniste est bien réelle et son impact varie considérablement d'une économie à l'autre", poursuit Florian Ielpo.

"La dimension énergétique de l'inflation est clairement visible dans les performances sectorielles" sur les marchés d'actions, note-t-il.

Côté valeurs, le titre Pernod Ricard s'est envolé de 7,94% à 64,70 euros après l'annonce d'un projet de fusion avec le groupe américain de spiritueux Brown-Forman, propriétaire du whisky Jack Daniel's et du rhum Diplomatico.

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