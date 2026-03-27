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Disneyland Paris: les principaux chiffres d'une destination ultra prisée
information fournie par AFP 27/03/2026 à 18:54

Le président Emmanuel Macron (au centre) à l'inauguration du nouveau parc à thème « Le Monde de La Reine des neiges » à Disneyland Paris, à Marne-la-Vallée, à l'est de Paris, le 27 mars 2026. ( POOL / Thibault Camus )

Le président Emmanuel Macron (au centre) à l'inauguration du nouveau parc à thème « Le Monde de La Reine des neiges » à Disneyland Paris, à Marne-la-Vallée, à l'est de Paris, le 27 mars 2026. ( POOL / Thibault Camus )

Le parc Disneyland Paris, première destination touristique privée d'Europe, inaugure samedi une extension dédiée en particulier à l'univers de la "Reine des Neiges", avant son ouverture au grand public dimanche. Quelques chiffres sur le poids économique bien réel de cet "univers féérique".

120 milliards d'euros de contribution

A son ouverture en 1992, Disneyland Paris - alors appelé Euro Disney - est le troisième parc Disney au monde après les Etats-Unis et le Japon. Depuis, il a contribué à l'économie française à hauteur de près de 120 milliards d'euros, selon une étude rendue publique vendredi.

La destination est très prisée: si Disneyland est discret sur la fréquentation annuelle de ses parcs, il a enregistré 445 millions de visites en tout depuis sa création à Marne-la-Vallée, à 40 kilomètres à l'est de Paris. Cela représente 6,1% des recettes touristiques en France depuis 1992.

La clientèle internationale y est majoritaire, les Français représentant 44% des visiteurs.

En tout, Disneyland Paris a permis de créer 70.000 emplois directs, indirects et induits, pour 500 métiers différents, selon l'étude sur la contribution économique du parc. Pour sa nouvelle extension, Disneyland Paris a embauché quelque 1.000 personnes supplémentaires, portant ses effectifs à 20.000 "cast members" (le nom donné à ses employés), de plus de 120 nationalités.

Disneyland est aussi un moteur pour le territoire environnant, Val d'Europe, qui héberge plus de 9.300 entreprises.

Euro Disney Associés, la société qui héberge les activités de Disneyland Paris, a publié pour son exercice comptable s'achevant fin septembre 2025 un bénéfice de 260 millions d'euros (contre 88 millions un an auparavant), pour un chiffre d'affaires de 2,7 milliards d'euros. Les activités dites "touristiques" (dépenses des visiteurs) ont représenté 2,1 milliard d'euros de revenus, contre 1,9 milliard un an auparavant (+11%).

2 milliards d'euros pour s'agrandir

Depuis 1992, 13 milliards d'euros ont été investis dans Disneyland Paris. Le parc Walt Disney Studios, le 2e parc de Disneyland Paris créé en 2002, va changer de nom officiellement dimanche pour prendre le nom de Disney Adventure World, autour de mondes thématiques portés par de grandes franchises Disney Animation, Pixar et Marvel.

The Walt Disney Company avait annoncé en 2018 ce projet, avec un plan pluri-annuel d'investissement de 2 milliards d'euros, qui devrait à terme quasiment doubler la taille du parc. Selon l'étude d'impact, Disney Adventure World représente 692 millions d'euros de contribution à l'économie française par an.

Plus de 800 artisans français et européens ont participé à sa transformation: spécialistes mondiaux en spectacles de drones, ferronniers, peintres, décorateurs, costumiers... Et le travail n'est pas fini puisque les travaux sont encore en cours pour y créer la première zone thématique au monde dédiée au Roi Lion.

5.700 chambres

Disneyland Paris s'est taillé une part importante dans l'hébergement. Il représente ainsi le premier groupe hôtelier parmi les parcs à thèmes européens, le 3e propriétaire-exploitant d'hôtels en France et la première chaîne hôtelière en France pour les familles.

Le parc francilien propose sept hôtels et 5.700 chambres, mais aussi deux centres de convention pour le tourisme d'affaires, et compte 3.300 employés en hôtellerie.

Il abrite notamment le premier hôtel dédié à l'univers Marvel, un établissement 4 étoiles décoré avec 350 oeuvres d'art inspirées de la franchise, célèbre pour ses super-héros Iron Man, Captain America ou encore Spider-Man, propriété de Disney depuis 2009.

Et le groupe continue d'investir, d'autant plus que l'extension doit favoriser des séjours plus longs, et donc potentiellement davantage de nuitées.

Les 584 bungalows du Disney Davy Crockett Ranch sont ainsi progressivement remplacés par des nouveaux modèles dont le design s'inspire des aventures de Donald Duck, Daisy Duck et les Castors Juniors.

Le village Disney s'étend quant à lui sur 40.000 m2, avec huit boutiques, 14 points de restauration et 15 salles de cinéma.

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