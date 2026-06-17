((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajouts: Devon Energy)

Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées mercredi à20 h 00 GMT:

** L'investisseur activiste TOMS Capital Investment Management a acquis une participation importante dans Devon Energy DVN.N et fait pression sur l'opérateur américain de schiste pour qu'il cède des actifs ou se mette en vente, ont déclaré cinq personnes proches du dossier.

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** Le conglomérat brésilien Cosan < CSAN3.SA > a annoncé que sa filiale Radar avait accepté de céder une partie de son portefeuille de terres agricoles dans l'État brésilien du Mato Grosso pour 1,85 milliard de reais (soit 363,27 millions de dollars), dont environ 586 millions de reais correspondent à la participation de Cosan, dans le cadre de sa stratégie de désinvestissement et de désendettement.

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** MSC, la plus grande compagnie maritime de transport par conteneurs au monde, a démenti un article du Manager Magazin selon lequel son fondateur et président exécutif, Gianluigi Aponte, chercherait à acquérir une participation dans son concurrent allemand Hapag-Lloyd < HLAG.DE >.

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** Le cabinet de recrutement britannique Hays < HAYS.L > a déclaré avoir cédé ses activités dans six pays européens et envisager d’autres cessions, le ralentissement prolongé du marché de l’emploi dans la région poussant le groupe à se recentrer sur ses activités principales.

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** Le groupe italien de transformation numérique Engineering a annoncé qu’il allait céder ses divisions Alfahealth et Industries eXcellence à la société mondiale de conseil en technologie Accenture < ACN.N >.

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