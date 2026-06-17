 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 17/06/2026 à 22:03

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajouts: Devon Energy)

Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées mercredi à20 h 00 GMT:

** L'investisseur activiste TOMS Capital Investment Management a acquis une participation importante dans Devon Energy DVN.N et fait pression sur l'opérateur américain de schiste pour qu'il cède des actifs ou se mette en vente, ont déclaré cinq personnes proches du dossier.

nL6N42O1EL

** Le conglomérat brésilien Cosan < CSAN3.SA > a annoncé que sa filiale Radar avait accepté de céder une partie de son portefeuille de terres agricoles dans l'État brésilien du Mato Grosso pour 1,85 milliard de reais (soit 363,27 millions de dollars), dont environ 586 millions de reais correspondent à la participation de Cosan, dans le cadre de sa stratégie de désinvestissement et de désendettement.

nS0N42403U

** MSC, la plus grande compagnie maritime de transport par conteneurs au monde, a démenti un article du Manager Magazin selon lequel son fondateur et président exécutif, Gianluigi Aponte, chercherait à acquérir une participation dans son concurrent allemand Hapag-Lloyd < HLAG.DE >.

nL8N42P0HJ

** Le cabinet de recrutement britannique Hays < HAYS.L > a déclaré avoir cédé ses activités dans six pays européens et envisager d’autres cessions, le ralentissement prolongé du marché de l’emploi dans la région poussant le groupe à se recentrer sur ses activités principales.

nL4N42P0H5

** Le groupe italien de transformation numérique Engineering a annoncé qu’il allait céder ses divisions Alfahealth et Industries eXcellence à la société mondiale de conseil en technologie Accenture < ACN.N >.

nL6N42P0MO

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

ACCENTURE-A
156,170 USD NYSE -5,72%
COSAN
0,0000 USD OTCBB 0,00%
DEVON ENERGY
42,600 USD NYSE -0,70%
Gaz naturel
3,24 USD NYMEX 0,00%
HAPAG-LLOYD
113,000 EUR XETRA -0,96%
HAYS
35,190 GBX LSE -1,65%
Pétrole Brent
78,81 USD Ice Europ -0,67%
Pétrole WTI
75,88 USD Ice Europ -0,56%
YUM BRANDS
154,130 USD NYSE -2,29%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
78,81 -0,67%
CAC 40
8 430,79 -0,20%
SPACEX
191,82 -4,95%
Or
4 378,85 +1,10%
TOTALENERGIES
72,21 -1,15%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank