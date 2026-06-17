Mondial-2026: Ronaldo et le Portugal patinent d'entrée

La star portugaise Cristiano Ronaldo grimace lors du match contre la République démocratique du Congo, au Mondial-2026, le 17 juin 2026 à Houston ( AFP / RONALDO SCHEMIDT )

Le bal des stars s'est poursuivi mercredi au Mondial-2026 mais, contrairement à Lionel Messi et Kylian Mbappé, qui ont conjugué victoires et records la veille, Cristiano Ronaldo est passé à côté de son entame avec le Portugal, neutralisé par de vaillants Congolais (1-1).

. Ronaldo, un fantôme passe

A la poursuite du seul trophée qui manque à son immense palmarès, "CR7" pourra toujours se consoler en ayant rejoint Messi dans le club très fermé des joueurs ayant disputé six Coupes du monde (complété par le gardien mexicain Guillermo Ochoa, qui n'a pas encore joué dans cette édition). Mais sa piètre performance a fait bien pâle figure en comparaison du récital de son rival générationnel, auteur d'un triplé contre les Algériens (3-0) la veille.

Titularisé sur le front de l'attaque portugaise, le quintuple Ballon d'Or, âgé de 41 ans, a eu toutes les peines du monde à exister face à la RD Congo, touchant 25 malheureux ballons, pour trois tirs non cadrés. Difficile dans ces conditions de devenir le premier joueur à marquer au moins un but dans six Mondiaux et ainsi améliorer son total de 8, bien loin de la "pulga" (la puce), devenue mardi le co-meilleur buteur de l'histoire de la compétition avec l'Allemand Miroslav Klose (16).

L'attaquant congolais Yoane Wissa (C) après avoir inscrit le but égalisateur contre le Portugal, au Mondial-2026, le 17 juin 2026 à Houston (Etats-Unis) ( AFP / RONALDO SCHEMIDT )

Au-delà de son cas personnel - même si à ce rythme va se poser la question de son statut de quasi intouchable dans une sélection qui s'est étoffée ces dernières années -, la Seleçao n'a pas été à la hauteur des attentes que génère un favori de sa trempe.

Pourtant le milieu de terrain de poche Joao Neves avait bien lancé la rencontre en inscrivant un but de la tête dès la 6e minute. Mais l'armada, à faire pâlir toutes les grandes nations, composée de Vitinha, Bruno Fernandes ou encore Bernardo Silva, s'est mise à ronronner, jusqu'à l'égalisation un peu inattendue, juste avant la pause, de Yoane Wissa (1-1).

En seconde période, sous les yeux des parents de l'ancien international Diogo Jota, disparu tragiquement avec son frère Andre Silva dans un accident de voiture en juillet 2025, le Portugal, incapable de trouver la faille, a même failli perdre ce match, quand un tir de Cedric Bakambu s'est écrasé sur le poteau (56e).

Passée près d'un exploit plus retentissant encore, la République démocratique du Congo, de retour dans la compétition après un demi-siècle d'absence, pouvait savourer ce tout premier point récolté dans un Mondial.

Dans un groupe K où figurent aussi la Colombie et l'Ouzbékistan néophyte, opposés en soirée à Mexico, les Congolais peuvent espérer franchir la phase de groupe.

. Quand Harry rencontre Modric

Photomontage des stars de l'Angleterre Harry Kane (g) et de la Croatie Luka Modric ( AFP / Adrian DENNIS )

Soulier d'or européen avec 61 buts inscrit cette saison, Harry Kane était aussi attendu d'entrée avec l'Angleterre, qui affrontait à Dallas la Croatie de Luka Modric dans l'une des plus belles affiches du premier tour.

Une rencontre susceptible de rappeler de mauvais souvenirs aux Three Lions, puisque c'est face aux Croates qu'ils avaient été éliminés en demi-finale du Mondial-2018 en Russie, lors de leur dernier affrontement dans un grand tournoi.

Dans ce groupe L, l'autre rencontre opposera le Ghana au Panama dans la nuit de mercredi à jeudi (01h00), alors que dans le groupe du Portugal (K), la Colombie de Luis Diaz affronte l'Ouzbékistan (04h00).