Apple va augmenter ses prix en raison d'une pénurie de puces mémoire, a déclaré son directeur général au WSJ

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions à partir du deuxième paragraphe)

Apple AAPL.O prévoit d'augmenter les prix de ses produits afin de compenser la hausse des coûts des puces de mémoire et de stockage, a déclaré le directeur général Tim Cook au Wall Street Journal lors d'une interview.

La forte hausse de la demande en centres de données liée à l’intelligence artificielle a contraint les fabricants d’électronique grand public à se livrer à une concurrence acharnée pour s’approvisionner en composants clés dont l’offre s’amenuise, ce qui a entraîné une forte hausse des prix.

« Malheureusement, les hausses de prix sont inévitables », a-t-il déclaré au WSJ. « Nous faisons de notre mieux pour amortir les hausses considérables qui nous sont répercutées, et nous avons essayé de protéger nos clients de ces hausses, mais la situation est devenue intenable. »

M. Cook, qui cédera les rênes à John Ternus en septembre, n’a pas précisé quand ni de combien les prix pourraient augmenter, ni quels produits pourraient être concernés.

Apple n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters.