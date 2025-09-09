 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 09/09/2025 à 21:55

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de Sabadell, Applied Systems et Puma)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à1945 GMT mardi:

** Le directeur général de Sabadell SABE.MC , Cesar Gonzalez-Bueno, s'attend à ce que BBVA BBVA.MC présente une offre plus élevée pour sa banque, a-t-il déclaré mardi, ajoutant que l'offre d'achat hostile de son concurrent espagnol sous-évalue la banque. nL5N3UW0RD

** La société technologique américaine Applied Systems, soutenue par des fonds de capital-investissement, a fait un pari de plus de 300 millions de dollars sur la distribution d'assurance par l'IA avec l'acquisition de l'insurtech Cytora, dont le siège est à Londres nL6N3UW0NT

** Francois-Henri Pinault, président de la holding privée Artemis qui contrôle Kering, propriétaire de Gucci, a déclaré mardi que la participation de 29% d'Artemis dans le fabricant de vêtements de sport Puma n'était "pas stratégique" nS8N3MW0A4

** Le mineur Anglo American < AAL.L > et le canadien Teck Resources < TECKb.TO > ont l'intention de fusionner, ont annoncé les deux sociétés, marquant ainsi la deuxième plus grande opération de fusion-acquisition du secteur et créant un nouveau poids lourd mondial axé sur le cuivre. nL3N3UW0CW

** Le raffineur américain Phillips 66 < PSX.N > a déclaré qu'elle allait acquérir les 50 % restants de WRB Refining auprès de Cenovus Energy < CVE.TO > pour un montant de 1,4 milliard de dollars, ce qui lui permettra de détenir l'intégralité des parts de deux grandes raffineries américaines.

nL3N3UW0O7

** Permira et Blackstone Inc < BX.N > acquièrent une participation minoritaire de 525 millions de dollars dans la société de petites annonces Property Finder, basée à Dubaï, selon une déclaration commune, signe de l'appétit continu des investisseurs pour le marché immobilier de l'émirat.

nL2N3UW05N

** Le groupe sud-africain de supermarchés SPAR < SPPJ.J > a déclaré avoir vendu l'intégralité de sa participation dans son unité suisse SPAR Switzerland au groupe d'investissement Tannenwald Holding pour une valeur de 46,5 millions de francs suisses (58,73 millions de dollars) nL3N3UW0BN

** Novartis < NOVN.S > va acquérir Tourmaline Bio < TRML.O > pour 48 dollars par action, ce qui valorise la société biopharmaceutique basée à New York à 1,4 milliard de dollars sur une base entièrement diluée, a déclaré le géant pharmaceutique suisse. nL2N3UW057

** ASML < ASML.AS > investira 1,3 milliard d'euros (1,5 milliard de dollars) dans la startup française d'intelligence artificielle Mistral AI, devenant son principal actionnaire avec une participation d'environ 11%, a déclaré le fabricant néerlandais d'équipements pour puces, confirmant un rapport de Reuters datant de dimanche. nS8N3M1024

** LG Chem a déclaré que la société japonaise Toyota Tsusho Corp avait acquis une participation de 25 % dans l'usine de matériaux cathodiques de la société en Corée du Sud, devenant ainsi le deuxième actionnaire de l'usine. nP8N3OY02P

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

ANGLO AMERICAN
2 490,500 GBX LSE +9,09%
ASML HLDG
683,200 EUR Euronext Amsterdam +0,98%
BANCO SABADELL
3,2940 EUR Sibe +1,32%
BBVA
15,9450 EUR Sibe +0,92%
BLACKSTONE
173,160 USD NYSE -0,18%
CENOVUS ENERGY
22,570 CAD TSX +2,03%
NOVARTIS
102,060 CHF Swiss EBS Stocks -0,25%
PHILLIPS 66
132,290 USD NYSE +1,59%
PUMA
19,455 EUR XETRA -3,06%
SPAR GROUP
5,8800 USD OTCBB 0,00%
© 2025 Thomson Reuters.

