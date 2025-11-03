((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute: Millennium Management, Kimberly-Clark, Eaton, Vertiv Holdings, SM Energy, Sinopec Group)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 1430 GMT lundi:

** Millennium Management a vendu une participation de 15% à un groupe comprenant certains de ses plus grands investisseurs institutionnels, selon un courriel interne vu par Reuters.

** Le fabricant de Kleenex Kimberly-Clark KMB.O a annoncé qu'il allait racheter Kenvue KVUE.N pour plus de 40 milliards de dollars, une opération historique pour le secteur de la consommation, alors que le fabricant de Tylenol est confronté à la surveillance de la Maison Blanche et à une demande en dents de scie. nL4N3WF0NN

** Eaton ETN.N va racheter les activités thermiques de Boyd Corp à Goldman Sachs Asset Management pour 9,5 milliards de dollars, la quatrième transaction de l'année pour l'entreprise de gestion de l'énergie qui cherche à renforcer son segment des centres de données pour répondre à l'augmentation de la demande d'IA. nL4N3WF0PU

** Vertiv Holdings VRT.N a déclaré qu'il allait acquérir la société de services HVAC PurgeRite Intermediate pour environ 1 milliard de dollars, alors que le fabricant d'équipements d'alimentation des centres de données cherche à étendre son portefeuille de services de refroidissement liquide.

** SM Energy SM.N et Civitas Resources CIVI.N ont annoncé qu'ils allaient fusionner dans le cadre d'une opération évaluée à environ 12,8 milliards de dollars, dette comprise, créant ainsi l'un des plus grands producteurs de pétrole indépendants des États-Unis qui détiendra une position dominante dans le bassin Permien.

** Le plus grand raffineur du monde en termes de capacité, Sinopec Group 0386.HK , est en pourparlers pour acheter le principal distributeur de carburéacteur du pays, China National Aviation Fuel Group (CNAF), dans le cadre d'une initiative gouvernementale, a rapporté Bloomberg News.

** BP BP.L a accepté de vendre des participations minoritaires dans certains de ses actifs de pipelines terrestres américains dans les bassins Permian et Eagle Ford à la société d'investissement Sixth Street pour un montant de 1,5 milliard de dollars. nL6N3WF07A

** La société Fintech CompoSecure CMPO.N , soutenue par l'ancien directeur général d'Honeywell David Cote, est prête à acheter Husky Technologies à Platinum Equity pour environ 5 milliards de dollars, dette comprise, a rapporté le Wall Street Journal. nL4N3WF0EF

** Le groupe publicitaire britannique M&C Saatchi SAA.L a rejeté une offre non sollicitée de 50 millions de livres (67,1 millions de dollars) pour sa division médias de la part de son rival Brave Bison BBSN.L , déclarant que l'offre "sous-évalue fondamentalement" l'activité. nL4N3WF0BU

** Philadelphia Insurance Companies a acquis la division véhicules de collection d'Ignyte Insurance, soutenue par Carlyle. nL6N3WD023