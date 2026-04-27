((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajouts: Shell, Critical Metals, Thermo Fisher Scientific, Eli Lilly, Ligand Pharmaceuticals, Bridgepoint Mises à jour: Sun Pharmaceutical Industries)

Les offres d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées lundi à 18 h 00 GMT:

** Shell < SHEL.L > a accepté d'acheter la société énergétique canadienne ARC Resources < ARX.TO > dans le cadre d'une transaction évaluée à 16,4 milliards de dollars, dette comprise, qui, selon le géant britannique du pétrole et du gaz, permettrait d'augmenter sa production de 370 000 barils équivalent pétrole par jour.

nL6N41A0R9

** Critical Metals < CRML.O > a annoncé qu'elle allait acquérir toutes les actions en circulation d'European Lithium < EUR.AX > dans le cadre d'une transaction d'environ 835 millions de dollars, ce qui conférera à la société minière américaine la pleine propriété du projet de terres rares Tanbreez au Groenland.

nL4N41A17H

** Le fabricant d'équipements médicaux Thermo Fisher Scientific < TMO.N > a annoncé qu'il vendrait son activité de microbiologie à la société de capital-investissement Astorg pour environ 1,08 milliard de dollars.

nL4N41A144

** Eli Lilly < LLY.N > a annoncé son intention d'acquérir Ajax Therapeutics, une société privée spécialisée dans le développement de médicaments anticancéreux, pour un montant pouvant atteindre 2,3 milliards de dollars en espèces, alors que le laboratoire pharmaceutique américain cherche à élargir son portefeuille de produits oncologiques.

nL4N41A0VF

** Ligand Pharmaceuticals < LGND.O > va racheter XOMA Royalty < XOMA.O >, une autre société spécialisée dans l'agrégation de redevances biotechnologiques, pour environ 739 millions de dollars en espèces, ont annoncé les deux entreprises.

nL4N41A11K

** Higginbotham a acquis Harmon Dennis Bradshaw (HDB), société basée à Montgomery, en Alabama, a annoncé le courtier d'assurance américain le 16 avril.

nL6N41A0GR

** Sun Pharmaceutical Industries < SUN.NS > va racheter le laboratoire pharmaceutique américain Organon & Co < OGN.N > dans le cadre d'une transaction entièrement en numéraire évaluée à environ 11,75 milliards de dollars, dette comprise, ce qui en fait la plus importante acquisition à l'étranger jamais réalisée par une société pharmaceutique indienne.

nL6N41A01R

** Bridgepoint < BPTB.L > a déclaré avoir conclu un accord pour racheter une participation majoritaire dans la société allemande iC Consult à Carlyle < CG.O >, une opération qui renforce la présence de la société d'investissement britannique dans le secteur des services de cybersécurité.

nL8N41A0EF

** La plateforme d'investissement suédoise spécialisée dans l'immobilier NestFrame a accepté d'acheter la société CoLive, basée à Stockholm – qui gère des biens immobiliers où les occupants partagent le même espace de vie – pour un montant non divulgué, ont déclaré les deux sociétés.

nL6N41A0HF

** Forvia < FRVIA.PA > va céder son activité d'équipements intérieurs automobiles à Apollo Funds < APO.N > pour 1,82 milliard d'euros (2,13 milliards de dollars) afin de réduire son endettement, a déclaré l'équipementier automobile français, ce qui a fait grimper son action de 3,5 % en début de séance.

nL6N41A0C0

** IFM Global Infrastructure Fund a annoncé une offre publique d'achat sur toutes les actions qu'il ne détient pas actuellement dans la société australienne Atlas Arteria < ALX.AX >, valorisant l'opérateur de routes à péage à 6,89 milliards de dollars australiens (4,92 milliards de dollars).

nL1N41907D