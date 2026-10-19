((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées lundi à 09h30 GMT:

** La société d'investissement américaine KKR KKR.N a annoncé lundi qu'elle allait céder la société de location de wagons Infinity Transportation à son homologue Ares Management

ARES.N pour environ 2,9 milliards de dollars. nL4N4650RN

** Le producteur de charbon australien New Hope NHC.AX a annoncé qu'il allait acquérir son homologue non coté Malabar Resources dans le cadre d'une opération évaluée à environ 2,4 milliards de dollars australiens (1,67 milliard de dollars), ce qui lui permettra de détenir la totalité de la mine de charbon de Maxwell, en Nouvelle-Galles du Sud. nL4N46405Y

** La société australienne FleetPartners FPR.AX a annoncé avoir conclu un accord contraignant en vue de son rachat par SG Fleet, soutenue par Pacific Equity Partners, dans le cadre d’une opération valorisant la société de location de véhicules à 1,13 milliard de dollars australiens (786,71 millions de dollars), ce qui a propulsé son cours de bourse à un niveau record.

nL4N46405G

** Le fabricant autrichien de moteurs et de pièces détachées Steyr Motors 4X0.VI a annoncé que le constructeur américain de drones Red Cat Holdings RCAT.O prévoyait de racheter la société dans le cadre d’une opération évaluée à environ 204,8 millions d’euros (230 millions de dollars). nL8N4650CZ

** La chaîne de supermarchés française Carrefour CARR.PA a conclu un accord avec le groupe Colruyt COLR.BR en vue d’acquérir la société locale de distribution alimentaire Codifrance pour 152 millions d’euros (171 millions de dollars), a-t-elle indiqué. nFWN4630NF

** Le groupe allemand de défense Rheinmetall RHMG.DE et la compagnie maritime suisse MSC ont acquis le chantier naval roumain de Mangalia pour 138 millions d’euros (155 millions de dollars) et ont pour objectif de le développer pour la construction navale tant civile que militaire, a déclaré Rheinmetall. nL8N4650DA