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Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 06/08/2026 à 15:36
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajouts: Castlelake, Tarsus Pharmaceuticals, American Growth Insurance)

Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées jeudi à 13 h 30 GMT:

** Castlelake a déclaré ne plus chercher à racheter easyJet < EZJ.L> , mettant ainsi fin à sa tentative de rachat, qui durait depuis plusieurs mois, de l’une des plus grandes compagnies aériennes low-cost d’Europe, quelques semaines après qu’une offre plus élevée a été faite par son concurrent Apollo Global APO.N .

nL4N4431H8

** Le fabricant de médicaments ophtalmiques Tarsus Pharmaceuticals < TARS.O > a annoncé qu’il allait acquérir la société privée Alkeus Pharmaceuticals dans le cadre d’une opération en numéraire et en actions d’une valeur pouvant atteindre 800 millions de dollars, ajoutant ainsi à son portefeuille un traitement oral expérimental destiné à une maladie rétinienne héréditaire rare pour laquelle il n’existe aucun traitement approuvé aux États-Unis.

nL4N443138

** La société American Growth Insurance (AGI), basée à Atlanta et lancée en juillet, a racheté Heller-Kowitz Insurance Advisors, une agence d’assurance de premier plan proposant une gamme complète de services, située à Baltimore, dans le Maryland.

nL6N44215E

** Arthur J Gallagher a racheté Apollo Insurance Solutions, une société de courtage d’assurance numérique et un agent général de gestion (MGA) spécialisée dans l’assurance locataire à travers le Canada et basée à Vancouver, en Colombie-Britannique, a annoncé mercredi le courtier. nL6N44306K

** Peel Holdings a proposé de racheter la société britannique de régénération foncière et immobilière Harworth Group HWG.L dans le cadre d’une opération valorisant cette entreprise cotée à Londres à environ 582,9 millions de livres sterling (784,41 millions de dollars), a déclaré l’investisseur immobilier.

nL6N4430FW

** Le groupe suisse Partners Group PGHN.S a annoncé avoir entamé des négociations exclusives en vue d’acquérir la marque française de produits de beauté naturels et de bien-être Aroma-Zone auprès de la holding française Eurazeo EURA.PA .

nL8N4430HQ

** Le prestataire de soins de santé suédois Medicover MCOVb.ST a accepté de céder ses activités hospitalières en Inde à des fonds gérés par la société d’investissement internationale KKR

KKR.N pour 1,2 milliard d’euros (soit 1,39 milliard de dollars). nL8N4430CY

** Bain Capital a annoncé son intention d’acquérir la chaîne de thé aux perles Gong cha auprès de TA Associates et d’autres actionnaires, poursuivant ainsi la stratégie de la société américaine de capital-investissement visant à renforcer ses investissements dans le secteur de l’alimentation et des boissons.

nL4N44306I

** L’investisseur mondial dans les infrastructures I Squared Capital va racheter la société indonésienne de logistique et d’entreposage frigorifique Cella, a déclaré un dirigeant d’I Squared à Reuters, marquant ainsi son entrée dans la plus grande économie d’Asie du Sud-Est alors qu’il prévoit une expansion majeure au cours des quatre à cinq prochaines années.

nL4N4421YL

** Everest Group a conclu un accord définitif en vue de céder Compañía de Seguros Generales Everest México S.A. de C.V. à Fairfax Financial Holdings Limited. nL6N4421F7

** Federated Insurance est en passe d’acquérir HDVI, une insurtech spécialisée dans l’assurance automobile professionnelle et basée à Chicago, qui se concentre sur les flottes de camions, selon des sources proches du dossier.

nL6N4421AK

** Le groupe de services de traitement thermique Bodycote

BOY.L a annoncé mercredi avoir reçu des propositions d’achat en numéraire distinctes de la part des sociétés de capital-investissement CVC Advisers et Veritas Capital, qui évaluent toutes deux la société britannique à environ 1,56 milliard de livres sterling (2,10 milliards de dollars).

nL4N4421UW

Fusions / Acquisitions

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