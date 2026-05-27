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Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 27/05/2026 à 22:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajouts: SEFE, Bolloré, Apex Service Partners et PPHE Hotel Group)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées mercredi à 19h30 GMT :

** L'importateur allemand de gaz SEFE a annoncé mercredi avoir signé un protocole d'accord avec la société canadienne Ksi Lisims LNG pour la fourniture annuelle d'un million de tonnes de gaz naturel liquéfié. nS8N3XG060

**Le directeur général de Bolloré < BOLL.PA >, Cyrille Bolloré, a exhorté Universal Music Group UMG.AS à rejeter la proposition de rachat de Bill Ackman, affirmant que l'offre sous-évaluait le label, reposait sur les liquidités propres de la société et ne cadrait pas avec sa stratégie à long terme.

nL6N4240K2

** La société de services à domicile Apex Service Partners est sur le point de conclure la vente d'une participation minoritaire qui pourrait la valoriser à environ 10 milliards de dollars, dette comprise, selon une source proche du dossier.

nL6N423127

** La société immobilière spécialisée dans l'hôtellerie PPHE Hotel Group PPH.L a déclaré avoir reçu une proposition de rachat de 920,9 millions de livres sterling (1,24 milliard de dollars) de la part du groupe israélien Fattal Hotel Group, estimant que l'offre valorisait équitablement l'entreprise.

nL6N42410Z

** Le fabricant de peinture Dulux, AkzoNobel < AKZO.AS >, a rejeté une offre publique d'achat en numéraire de 12,5 milliards d'euros (14,6 milliards de dollars) émanant de ses concurrents Nippon Paint < 4612.T > et Sherwin-Williams < SHW.N >, ce qui a fait grimper son action de 20 %.

nL6N4240EE

** Le gestionnaire d'actifs alternatifs DigitalBridge < DBRG.N > a annoncé avoir conclu un accord pour racheter ArcLight Capital Partners, un investisseur spécialisé dans les infrastructures énergétiques et électriques, dans le cadre d'une transaction évaluée à 1,05 milliard de dollars.

nL4N42414G

** Le fonds de capital-investissement CVC Capital Partners a cédé mardi l'intégralité de sa participation de 13,8 % dans la société énergétique espagnole Naturgy < NTG.MC >, d'une valeur d'environ 4 milliards d'euros (4,65 milliards de dollars) aux cours actuels du marché, par l'intermédiaire de Goldman Sachs, a indiqué la banque américaine.

nL8N4231GK

** Arthur J. Gallagher a racheté Twin Elms, société basée à West Palm Beach, en Floride, a annoncé mardi le courtier en assurance.

nL6N4230O5

** Occidental Petroleum < OXY.N > acquiert une participation de 10 % dans le bloc d'exploration en eaux profondes d'Exxon Mobil < XOM.N > au large de Trinité-et-Tobago, selon deux personnes proches du dossier.

nL1N4220IK

(1 $ = 0,8587 euro)

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

AKZO NOBEL
62,1000 EUR Euronext Amsterdam -1,08%
BOLLORE SE
5,4250 EUR Euronext Paris +0,28%
CVC CPTL
13,4200 EUR Euronext Amsterdam -0,37%
EXXON MOBIL
147,990 USD NYSE -1,25%
GOLDMAN SACHS GR
996,413 USD NYSE +0,13%
Gaz naturel
3,04 USD NYMEX +5,04%
NIPPON PAINT HD
6,0000 USD OTCBB 0,00%
OCCIDENTAL PETROLEUM
56,890 USD NYSE -0,99%
Pétrole Brent
96,76 USD Ice Europ +1,87%
Pétrole WTI
91,12 USD Ice Europ +1,94%
SHERWIN-WILLIAMS
309,995 USD NYSE -0,39%
UNIVERSAL MUSIC GROUP
19,4100 EUR Euronext Amsterdam -1,30%
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