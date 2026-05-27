Roland-Garros: Rybakina reste à quai, Zverev et Djokovic voguent vers le troisième tour

La Kazakhstanaise Elena Rybakina lors de sa défaite au 2e tour de Roland-Garros contre l'Ukrainienne Yuliia Starodubtseva, le 27 mai 2026 ( AFP / ALAIN JOCARD )

Quatre mois après son sacre à l'Open d'Australie, Elena Rybakina n'enchaînera pas avec un titre à Roland-Garros: la N.2 mondiale a chuté mercredi dès le deuxième tour du Grand Chelem parisien, une mésaventure que Novak Djokovic (4e) et Alexander Zverev (3e) ont évitée, avec plus de facilité pour l'Allemand.

- Première favorite hors-jeu -

Battue 3-6, 6-1, 7-6 (10/4) par l'Ukrainienne Yuliia Starodubtseva (55e), Rybakina est la première des favorites à quitter Paris et la deuxième membre du top 5 féminin, après l'élimination de Jessica Pegula (5e) dès son entrée en lice mardi.

Sur un court Suzanne-Lenglen écrasé de chaleur (33°C à l'ombre), comme chaque jour depuis le début du tournoi, Rybakina a connu une brutale baisse de régime en début de deuxième set. Sortie du court pour reprendre ses esprits, elle a accroché le super tie-break, sans parvenir à y exister.

"Ce n'est pas vraiment la chaleur qui m'a affectée physiquement, c'était plutôt le fait que je n'arrivais pas à trouver l'équilibre ni les bons coups".

"Elena est une des meilleures joueuses au monde, je suis tellement fière de ce que j'ai réussi à faire", s'est émerveillée Starodubtseva, qui à 26 ans n'avait encore jamais battu de membre du top 10.

Lauréates des WTA 1000 de Madrid et de Rome, les Ukrainiennes Marta Kostyuk (15e) et Elina Svitolina (7e) ont elles validé leur billet pour le troisième tour.

La première a cependant eu besoin de trois sets pour écarter la modeste Américaine Katie Volynets (108e), finalement vaincue 6-7 (4/7), 6-3, 6-3 en 2h43.

"Le premier set m'a posé problème, je devais m'adapter à cette chaleur et à ces conditions de jeu. J'avais en permanence envie de boire. C'était dur (...)", a commenté Kostyuk.

"Ce qui me satisfait le plus, c'est de ne pas avoir crampé à mort ni m'être évanouie", a complété la native de Kiev, trois jours après avoir réussi son entrée en lice malgré la chute d'un missile à une centaine de mètres du domicile de sa mère.

Quadruple lauréate à Paris, Iga Swiatek s'était imposée 6-2, 6-3 en début de journée contre la Tchèque Sara Bejlek (35e).

La Polonaise affrontera au prochain tour sa compatriote Magda Linette (73e), qui lui a retiré une épine du pied en écartant la Lettonne Jelena Ostapenko (31e), sa bête noire.

En fin de soirée, la Tchèque Karolina Muchova (10e), finaliste à Paris en 2023, et la Russe Mirra Andreeva (8e), en trois sets, se sont chacune hissées au troisième tour.

Fin de parcours en revanche pour la finaliste de l'édition 2024 Jasmine Paolini (13e), dominée en trois manches par l'Argentine Solana Sierra (68e).

Jeudi, la N.1 mondiale Aryna Sabalenka devra battre la Française Elsa Jacquemot (67e) pour rejoindre ses rivales au troisième tour. La tenante du titre Coco Gauff (4e) se mesurera à l'Egyptienne Mayar Sherif (129e).

- Djokovic bousculé, Zverev facile -

Si Novak Djokvic était parti pour une victoire nette contre le Français Valentin Royer, 74e mondial, le Serbe a dû attendre un quatrième set pour l'emporter 6-3, 6-2, 6-7 (7-9), 6-3.

Novak Djokovic pose un sac de glace sur la tête lors de son match de 2e tour contre le Français Valentin Royer, le 27 mai 2026 à Roland-Garros ( AFP / Thomas SAMSON )

Dans une ambiance devenue électrique en fin de match, quand le Français a sauvé quatre balles de match, le Serbe a fait taire les supporters de Royer: d'abord avec un doigt sur la bouche, puis en concluant sur une faute directe de son adversaire.

"J'espère ne plus jouer contre des Français jusqu'à la fin du tournoi", s'est-il amusé lors de l'interview sur le court, alors qu'il en avait déjà joué au premier tour avec Giovanni Mpetshi Perricard, lâchant là aussi une manche au passage.

Venu à Paris sans victoire sur terre battue, pour une défaite, fragilisé par une blessure à l'épaule droite, Djokovic affrontera la pépite brésilienne Joao Fonseca (30e) dans une affiche pleine de promesses.

En fin de soirée, Alexander Zverev (3e) et Casper Ruud (16e) se sont qualifiés en trois sets. Deux jours après le coup de chaud du Norvégien, c'est le Tchèque Jakub Mensik qui a été terrassé par les crampes après sa victoire en cinq sets contre l'Argentin Mariano Navone.

"C'est insensé de jouer avec cette chaleur, de passer plus de 4h30 sous ce soleil", a cinglé Mensik.

Novak Djokovic a lui estimé que l'organisation de Roland-Garros devrait "repousser" les matches de quelques heures quand de telles conditions extrêmes se présentent.

Le N.1 mondial Jannik Sinner jouera son deuxième tour jeudi à partir de midi contre le spécialiste argentin de la terre battue Juan Manuel Cerundolo.