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Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 12/08/2026 à 15:35
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajouts: Goldman Sachs, Sunstar Insurance Group)

Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées mercredi à 09h30 GMT:

** Goldman Sachs < GS.N > va acquérir le fournisseur de fonds cotés en bourse Neos Investments pour un montant pouvant atteindre 2,25 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars, la banque d'investissement cherchant à renforcer sa présence dans la gestion d'actifs.

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** Sunstar Insurance Group a acquis l'agence d'assurance RJR Faribo, marquant ainsi son entrée sur le marché du Minnesota et renforçant sa présence dans le Midwest.

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** La société philippine First Gen Corp < FGEN.PS > a indiqué que la société d’investissement internationale KKR < KKR.N > avait proposé de racheter 8,43% des actions détenues par First Philippine Holdings Corp < FPH.PS > dans le producteur d’électricité.

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** FleetPartners < FPR.AX > a annoncé avoir reçu une offre publique d’achat de la part de la société japonaise ORIX < 8591.T >, ainsi qu’une offre améliorée de la part de SG Fleet, soutenue par Pacific Equity Partners, ce qui a propulsé le cours de l’action du fournisseur de location de véhicules à son plus haut niveau depuis huit ans.

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** Joby Aviation < JOBY.N > a annoncé mardi son intention d’acquérir la société de technologies de défense Resonant Sciences pour environ 500 millions (XX,XX millions d'euros) de dollars, dans le but de développer ses activités sur un marché de la défense en pleine croissance.

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Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

GOLDMAN SACHS GR
1 045,610 USD NYSE +1,11%
JOBY AVIAT
8,085 USD NYSE -4,21%
KKR & CO
110,060 USD NYSE -0,86%
ORIX CORP
39,5500 USD OTCBB 0,00%
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