((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajouts: Paramount Skydance, ReSource, Matic et White Bridge)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées mercredi à 21 h 30 GMT:

** La société de services et de technologies d’assurance ReSource Pro a annoncé mercredi avoir acquis et intégré la technologie, la propriété intellectuelle et l’équipe principale de Flow Specialty, une start-up spécialisée dans le placement d’assurances et utilisant l’intelligence artificielle.

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** La société Matic, basée à Columbus, dans l’Ohio, a obtenu un investissement stratégique minoritaire de la part de Primus Capital, parallèlement à l’acquisition du portefeuille d’assurance dommages de Policygenius, a indiqué la société.

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** La société de capital-investissement White Bridge a signé un accord contraignant en vue d’acquérir une participation majoritaire dans l’entreprise familiale Axial Fans International (AFI), ont annoncé mercredi les deux sociétés.

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** Paramount Skydance Corp PSKY.O est prête à céder sa coentreprise de distribution cinématographique avec Universal Pictures afin de répondre aux préoccupations de l’UE en matière de concurrence concernant son acquisition de Warner Bros Discovery WBD.O pour 110 milliards de dollars, a déclaré mercredi une source proche du dossier.

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** Qualcomm < QCOM.O > a annoncé son intention d’acquérir la start-up spécialisée dans l’IA Modular dans le cadre d’une opération entièrement en actions évaluée à près de 4 milliards de dollars, ce qui lui permettra d’accéder à un logiciel capable d’exécuter des modèles d’IA sur différentes puces sans avoir à écrire de code pour chaque processeur.

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** Agility Robotics va entrer en bourse via une fusion avec la société de chèque en blanc Churchill Capital Corp XI < CCXI.O > dans le cadre d’une opération de 2,5 milliards de dollars, ont annoncé les deux sociétés.

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** Ratio Petroleum Energy < RTPTp.TA > a accepté d’acquérir Pharos Energy < PHARP.L > dans le cadre d’une opération entièrement en numéraire évaluée à 124,3 millions de livres sterling (164 millions de dollars), permettant ainsi à la société énergétique basée en Israël d’accéder à des actifs de production en Égypte et au Vietnam.

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** Le fonds japonais Nippon Sangyo Suishin Kiko (NSSK) a réitéré son offre de rachat de Makino Milling Machine < 6135.T >, portant le prix de l’offre à environ 16.000 yens (98,96 $) par action, selon le journal Nikkei.

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** La société américaine de logistique Prologis < PLD.N > a rendu publique son offre de rachat de 12,6 milliards de livres sterling (16,62 milliards de dollars) sur la société britannique Segro < SGRO.L > après que le propriétaire d’entrepôts eut rejeté sa proposition, cherchant ainsi à faire pression sur le conseil d’administration pour qu’il accepte.

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** L'entreprise italienne de services énergétiques Saipem < SPMI.MI > a accepté de céder son activité de forage offshore en eaux peu profondes en Arabie saoudite dans le cadre d'une transaction d'une valeur de 285 millions de dollars, a annoncé la société.

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** Le groupe Mari, fondé par Ari Emanuel, directeur général de TKO < TKO.N >, est en pourparlers avancés en vue d’acquérir l’exploitant de théâtres britannique du West End, ATG Entertainment, pour 4,5 milliards de livres sterling (soit 5,94 milliards de dollars), a rapporté mardi le Financial Times, citant quatre sources proches du dossier.

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