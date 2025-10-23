 Aller au contenu principal
Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 23/10/2025 à 22:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute Goldman Sachs, Alcon, Advent International, Starlink)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 2000 GMT jeudi:

** Goldman Sachs GS.N est proche d'un accord pour acheter une participation majoritaire dans l'agence de talents Excel Sports Management à une valeur d'environ 1 milliard de dollars, a rapporté le Financial Times jeudi, citant deux personnes familières avec le sujet. nL4N3W41SA

** Staar Surgical STAA.O a ajourné le vote de ses actionnaires sur l'offre d'achat de 1,5 milliard de dollars du géant suisse de l'optique Alcon ALCC.S jusqu'au 6 novembre, a déclaré la société jeudi. nS8N3SM076

** Advent International et TA Associates étudient la possibilité de vendre la société de gestion et de facturation des services publics Conservice, qui pourrait être valorisée entre 4,5 et 5 milliards de dollars, selon des personnes familières avec le dossier. nS8N3SM076

** Un accord visant à forger la réponse européenne à Starlink d'Elon Musk a été conclu jeudi, les principales entreprises spatiales du continent ayant convenu de combiner leurs activités de fabrication de satellites et de services.

nL1N3W40LY

** Old Republic International a déclaré avoir accepté d'acquérir Everett Cash Mutual Insurance et ses filiales après leur conversion d'une mutuelle en une société par actions, élargissant ainsi la présence de l'assureur américain sur le marché de l'assurance agricole.

nL6N3W40N5

* * London Stock Exchange Group < LSEG.L > a déclaré qu'il vendrait 20% de ses activités de services post-marché et a annoncé un rachat surprise d'un milliard de livres (1,34 milliard de dollars), alors qu'il a publié des résultats meilleurs que prévu pour le troisième trimestre.

nL6N3W40BS

** La société australienne Woodside Energy < WDS.AX > a déclaré qu'elle avait accepté de vendre une participation de 10 % dans le projet de gaz naturel liquéfié en Louisiane ainsi qu'une participation de 80 % et la gestion du pipeline Driftwood à la société américaine Williams < WMB.N > pour un montant de 250 millions de dollars.

nL6N3W310N

Fusions / Acquisitions

