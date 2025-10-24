Trump prépare sa salle de bal: la démolition de l'aile est de la Maison Blanche terminée

Cette image satellite fournie par l'entreprise Planet Labs PBC le 23 octobre 2025 montre le chantier de la Maison Blanche, à Washington ( 2025 Planet Labs PBC / Handout )

Les ouvriers travaillant sur le chantier de la Maison Blanche ont achevé de démolir l'aile est du bâtiment, qui sera remplacée par une salle de bal à 300 millions de dollars voulue par Donald Trump, selon des images satellites datées de jeudi consultées par l'AFP.

Avec la destruction complète de cette partie de l'un des plus célèbres bâtiments au monde, les travaux ont pris une ampleur inattendue et beaucoup plus importante qu'annoncé initialement par le président américain.

Lorsqu'il avait dévoilé les plans en juillet, il avait assuré que la future salle de bal "n'affecterait pas le bâtiment actuel" et qu'elle se trouverait "à proximité, mais sans le toucher".

Après le début des travaux cette semaine, le magnat de l'immobilier avait confirmé qu'il entendait finalement "abattre vraiment" l'aile orientale, tout en laissant "certaines parties".

Mais les images transmises à l'AFP par la société américaine d'imagerie par satellite Planet Labs PBC montrent qu'elle a été intégralement démolie: un amas de décombres gris et brun s'élève désormais à la place de l'ancienne "East Wing", qui hébergeait notamment les bureaux de la Première dame.

La White House Historical Association, une organisation indépendante, a assuré, dans un email vu par l'AFP, que "les objets historiques ont été préservés et conservés".

Cette image satellite fournie par l'entreprise Planet Labs PBC le 23 octobre 2025 montre la Maison Blanche avant la démolition de l'aile est, à Washington ( 2025 Planet Labs PBC / Handout )

Donald Trump a par ailleurs chiffré mercredi le coût des travaux à 300 millions de dollars, bien plus que les 200 millions annoncés à l'origine, et que les 250 millions évoqués il y a encore quelques jours par la Maison Blanche.

La porte-parole de l'exécutif, Karoline Leavitt, a confirmé à un journaliste de l'AFP lors d'un point presse le montant de 300 millions tout en assurant que le chantier "ne coûterait pas un centime aux contribuables".

Le président avait annoncé qu'il contribuerait personnellement au financement de la nouvelle salle de bal, qui servira à accueillir des dîners officiels et d'autres grands événements, avec de "généreux patriotes et de superbes entreprises".

La Maison Blanche a communiqué jeudi à l'AFP la liste des donateurs. Elle comprend notamment les géants de la technologie Amazon, Apple , Google et Meta, ainsi que le poids lourd de la défense Lockheed Martin.

Parmi les donateurs individuels figurent la famille du ministre du Commerce de Donald Trump, Howard Lutnick, ainsi que les jumeaux Cameron et Tyler Winklevoss, rendus célèbres par le film "The Social Network" sur la naissance de Facebook .