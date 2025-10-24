Sanofi: Le résultat opérationnel bat les attentes au T3, malgré baisse des ventes de vaccins

Sanofi a fait état vendredi d'un résultat opérationnel en hausse de 8,5% à taux de change constant et supérieur aux attentes, malgré un recul des ventes de vaccins, tout en confirmant ses perspectives annuelles.

Le géant pharmaceutique français a enregistré un résultat opérationnel des activités de 4,45 milliards d'euros pour le trimestre clos le 30 septembre, dépassant les 4,15 milliards attendus dans un consensus Vara et après 4,33 milliards d'euros l'année dernière.

Les ventes ont notamment progressé de 11,1% aux États-Unis au troisième trimestre. "Cette performance, principalement portée par l'Immunologie, les lancements pharmaceutiques et Lantus, a été partiellement neutralisée par les Vaccins", selon un communiqué.

Pour les vaccins, le groupe a toutefois fait état d'une baisse de 7,8% des ventes de vaccins au troisième trimestre, avec -16,8% pour les vaccins Grippe et Covid-19.

Le géant pharmaceutique a par ailleurs confirmé ses perspectives pour 2025, anticipant une croissance en pourcentage de ses revenus "à un chiffre élevé" à taux de changes constants.

Sanofi s'attend également d'un fort rebond du bénéfice net par action (BNPA) des activités avec une croissance à taux de changes constants située dans la fourchette basse d'un pourcentage à deux chiffres.

