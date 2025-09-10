((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute Union Pacific, Gold Reserve, Covestro, Kering, Cenovus)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 1940 GMT mercredi:

** Le directeur général d'Union Pacific UNP.N , Jim Vena, a déclaré mercredi qu'il était confiant dans le fait que l'opérateur ferroviaire recevrait une approbation de fusion de la part de l'administration américaine concernant son accord avec Norfolk Southern NSC.N . nL3N3UX1DT

** Un tribunal du Delaware est enclin à rejeter une requête déposée le mois dernier par le mineur Gold Reserve GRZ.V pour disqualifier une offre rivale d'un affilié du fonds spéculatif Elliott Investment Management pour la société mère du raffineur Citgo Petroleum appartenant au Venezuela, a déclaré le juge Leonard Stark dans un document déposé mercredi. nL2N3UX0T8

** Le géant pétrolier d'Abou Dhabi ADNOC prépare des mesures pour répondre à une enquête de l'UE sur les subventions dans son offre de 14,7 milliards d'euros (17,2 milliards de dollars) pour l'allemand Covestro 1COVG.DE qui verra probablement la conversion d'une augmentation de capital de 1,2 milliard d'euros en un prêt d'actionnaire, ont déclaré à Reuters des personnes familières avec le sujet. nL2N3UX0TL

** Kering PRTP.PA a déclaré mercredi qu'il n'achèterait pas entièrement la marque de mode italienne Valentino avant au moins 2028, sa première mesure majeure sous la direction du nouveau directeur général Luca de Meo, repoussant l'exécution d'une opération coûteuse qui a pesé sur le groupe lourdement endetté. nL5N3UX1LF

** La société canadienne Cenovus Energy CVE.TO n'a pas l'intention de relever son offre pour le producteur de sables bitumineux MEG Energy MEG.TO , malgré une offre plus élevée de Strathcona Resources SCR.TO , a déclaré mercredi son directeur général Jon McKenzie à Bloomberg News. nL3N3UX166

* * Le conglomérat technologique Bending Spoons va acheter la plateforme d'hébergement de vidéos Vimeo <VMEO.O > pour environ 1,38 milliard de dollars en espèces et la privatiser, ont indiqué les deux entreprises. nL3N3UX0YF

** La société d'investissement américaine Bain Capital a accepté de vendre les activités chinoises de l'opérateur de centres de données WinTriX DC Group à un consortium dirigé par Guangdong Hec Technology < 600673.SS > pour 28 milliards de yuans (3,93 milliards de dollars), ont annoncé les entreprises. nL2N3UX0DV

** SageSure a confirmé le rapport précédent de The Insurer ( ) selon lequel il a conclu un accord définitif pour acquérir Gemini Financial et ses filiales, y compris Olympus MGA. nL6N3UX0LE

** La société minière britannique Atlas Metals Group < AMGA.L > a déclaré avoir conclu un accord pour acquérir Universal Pozzolanic Silica Alumina Ltd (UPSA) pour 1 milliard de livres (1,35 milliard de dollars). nL3N3UX0EM

** MGU SageSure, qui se concentre sur les catastrophes, a accepté d'acheter Gemini Financial Holdings et ses filiales, y compris Olympus MGA, afin d'étendre et de diversifier sa présence sur le marché de l'assurance en Floride. nL6N3UX08A

** La société de gestion Elliott Investment Management a acquis une participation importante dans BILL Holdings et pourrait vouloir vendre l'entreprise de logiciels d'automatisation financière, a déclaré mardi une personne au courant de l'affaire. nL2N3UW10V

** Le directeur général de Magnum, Peter ter Kulve, a rejeté toute idée de vendre Ben & Jerry's après que ses cofondateurs ont demandé que la marque soit séparée, ajoutant que la société se concentrait sur la récupération des parts de marché et la croissance du volume à l'approche de son introduction en bourse en novembre. nS8N3RL070

** Les investisseurs et les banquiers ont déclaré que l'accent mis par BHP sur l'expansion de ses propres actifs dans le secteur du cuivre, alors qu'il subit un changement de direction, signifie qu'il est peu probable qu'il fasse échouer le projet de fusion de 53 milliards de dollars entre Anglo American AAL.L et le canadien Teck Resources TECKb.TO .

** La société californienne Inszone Insurance Services est entrée sur le marché de l'Oregon avec l'acquisition de l'agence indépendante High Desert Insurance and Group. nL6N3UX0DL