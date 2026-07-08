((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajouts: Nirvana, Command Investigations)

Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées mercredi à 13 h 30 GMT:

** Nirvana a signé un accord définitif en vue d'acquérir certains actifs de la division C&S de Ryan Specialty Nordics, a annoncé cet agent général spécialisé. nL6N43A0LB

** Command Investigations, prestataire américain de services d'enquête dans le domaine de l'assurance, a racheté la division assurance de CoventBridge, a annoncé la société mardi.

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** Associated British Foods a déclaré avoir finalisé l'acquisition de Hovis, ajoutant ainsi l'une des marques de pain les plus connues de Grande-Bretagne à sa marque Kingsmill, dans le but de mieux rivaliser sur un marché qui a connu une baisse de la demande de pain tranché emballé. nL8N43A0MO

** L'opérateur de télécommunications norvégien Telenor < TEL.OL > a annoncé avoir conclu un accord en vue d'acquérir une participation majoritaire dans le fournisseur suédois d'accès haut débit Bahnhof, dans le cadre d'une opération valorisant la société à 6,1 milliards de couronnes suédoises (629,7 millions de dollars) sur la base de la valeur d'entreprise. nL1N43A053

** La société d’ingénierie et de construction d’infrastructures MasTec < MTZ.N > a annoncé mardi qu’elle allait acquérir l’entreprise de travaux électriques Superior Group dans le cadre d’une opération en numéraire et en actions d’un montant de 1,65 milliard de dollars (XX,XX milliard d'euros), renforçant ainsi ses capacités sur le marché en forte croissance des infrastructures de centres de données. nL4N4391SW

** ResMed < RMD.N > a annoncé mardi qu’elle céderait son activité logicielle MatrixCare à la société de capital-investissement Frazier Healthcare Partners pour 490 millions de dollars (XX,XX millions d'euros) en espèces, alors que l’entreprise de technologies de la santé se concentre davantage sur le sommeil, la respiration et les soins à domicile. nL4N4391W3