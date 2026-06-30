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Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées mardi à 09h30 GMT:

** La banque britannique Barclays BARC.L a acquis un droit de bail de 999 ans sur son siège mondial situé à Canary Wharf, à Londres, dans le cadre d'une transaction évaluée à 750 millions de livres sterling (, soit 992,78 millions de dollars).

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** La société indienne Adani Ports and Special Economic Zone

APSE.NS a annoncé que le groupe suisse MSC allait acquérir une participation de 49 % dans son port de Vizhinjam pour 1,4 milliard de dollars, ce qui, selon elle, constitue le plus important investissement privé étranger dans les infrastructures portuaires nationales. nL4N43208V

** Digital Realty DLR.N va acquérir une participation plus importante dans trois centres de données situés en Virginie du Nord auprès du gestionnaire d’actifs Blackstone BX.N , dans le cadre d’une transaction en numéraire et en actions d’un montant de 3,5 milliards de dollars, ont annoncé lundi les deux sociétés. nL4N4311JL

** World Insurance Associates a racheté les activités de Fillmore Insurance Agency, basée à Brooklyn, New York.

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** Rocket Lab RKLB.O a conclu lundi un accord de 8 milliards de dollars pour acquérir le fournisseur de communications par satellite Iridium Communications IRDM.O , misant sur un avantage à la manière de SpaceX qui combine une constellation de satellites avec les fusées développées en interne qui les lanceront. nL6N4310O4

** ANV Group Holdings a conclu un accord définitif en vue d’acquérir le spécialiste MGA Assured Underwriting Group Limited (AUG) auprès de la société de capital-investissement britannique Mobeus. nL6N4310ZX

** La société de capital-investissement CVC CVC.AS a annoncé lundi avoir conclu un accord pour racheter le fabricant italien d’ingrédients pour desserts IRCA à son concurrent Advent International, alors que les entreprises axées sur la consommation résistent aux bouleversements causés par l’intelligence artificielle et la crise au Moyen-Orient.

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** Martin Marietta Materials MLM.N a annoncé lundi qu’elle allait fusionner avec le fournisseur de calcaire Lhoist North America dans le cadre d’une opération en numéraire et en actions d’une valeur de 13,5 milliards de dollars, alors que l’entreprise de matériaux de construction cherche à tirer parti de la demande croissante en produits à base de chaux.

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** Zymeworks ZYME.O a annoncé lundi qu’elle allait acquérir Theravance Biopharma TBPH.O pour 929 millions de dollars en numéraire, marquant ainsi l’entrée du laboratoire pharmaceutique spécialisé en oncologie sur le segment hautement concurrentiel des maladies respiratoires. nL4N4310R7