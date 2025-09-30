((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajouts: Meta, Sabadell, Monte dei Paschi di Siena, MidOcean, BP Marsh; Mises à jour: Coty)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à20h00 GMT mardi:

** Meta META.O a l'intention d'acquérir la start-up Rivos pour renforcer ses efforts internes en matière de semi-conducteurs, a déclaré la société de médias sociaux.

** Sabadell SABE.MC David Martinez, membre du conseil d'administration et troisième actionnaire le plus important, acceptera l'offre d'achat hostile améliorée de BBVA BBVA.MC , a-t-il déclaré, ce qui renforce la perspective que la plus grande banque espagnole prenne le contrôle de sa plus petite rivale. nL5N3VH1A2

** La banque Monte dei Paschi di Siena BMPS.MI devrait nommer Vittorio Grilli, banquier chez JPMorgan, au poste de président de Mediobanca, ont déclaré deux personnes proches du dossier, alors qu'elle finalise ses choix pour les postes les plus élevés de la banque d'affaires qu'elle a rachetée ce mois-ci. nL2N3VH0ON

** La société de gaz naturel liquéfié MidOcean, soutenue par EIG et Saudi Aramco 2222.SA , a accepté d'acheter un cinquième de l'entreprise Petronas qui détient une participation de 25% dans Shell SHEL.L LNG Canada, a déclaré MidOcean.

** BP Marsh, société de capital-risque spécialisée dans l'assurance, a acquis une participation de 10 % dans Oneglobal, l'intermédiaire international d'assurance de gros et de détail basé à Londres et détenu en majorité par la société de capital-investissement JC Flowers. nL6N3VH18X

** Les entreprises israéliennes de haute technologie ont levé 11,9 milliards de dollars au cours des trois premiers trimestres de 2025, le secteur technologique continuant à prospérer malgré la guerre menée depuis deux ans par Israël contre les militants du Hamas à Gaza. nL2N3VH0M0

** Coty COTY.N a déclaré avoir lancé un examen stratégique de ses activités de beauté grand public qui pourrait conduire à la vente de marques telles que CoverGirl et Rimmel, le fabricant de cosmétiques prévoyant de se concentrer sur son unité de parfums, plus rentable. nL3N3VH0DI

** Cerebras Systems, une startup de la Silicon Valley visant à s'attaquer à Nvidia NVDA.O en produisant une puce informatique de la taille d'une assiette, a déclaré mardi qu'elle avait levé 1,1 milliard de dollars et ajouté 1789 Capital, la société de capital-risque où Donald Trump Jr. est associé, en tant qu'investisseur. nL6N3VG135

** La Commission européenne a donné son feu vert à l'acquisition du groupe de mode Versace par l'italien Prada

** Le Koweït, l'un des principaux producteurs de pétrole, a attiré une demande substantielle pour son offre d'obligations en trois parties mardi, indiquant un fort appétit des investisseurs pour la première émission souveraine en dollars américains de l'État depuis 2017. nL2N3VH0BD

** L'entreprise italienne NewPrinces a finalisé l'acquisition d'une usine dans le nord de l'Italie auprès du plus grand producteur de spiritueux au monde, Diageo DGE.L , pour 100 millions d'euros (117 millions de dollars), a-t-elle rapporté. nL5N3VH0QU

** ABO Energy AB9.DE a mandaté la banque privée Metzler pour la conseiller sur une transaction qui pourrait voir les fondateurs de la société allemande d'énergies renouvelables céder le contrôle à un investisseur extérieur, a déclaré un porte-parole de la société mardi. nL5N3VH05F

** Le régulateur britannique de la concurrence a déclaré avoir ouvert une enquête sur la fusion entre le norvégien Subsea 7 SUBC.OL et l'italien Saipem SPMI.MI pour de probables problèmes de concurrence dans le secteur des services énergétiques. nL3N3VH0WH

** La société britannique Serica Energy SQZ.L a déclaré qu'elle allait acheter Prax Upstream, l'unique opérateur du champ pétrolifère de Lancaster situé dans la mer du Nord britannique, pour 25,6 millions de dollars. nL6N3VH0IY

** La société japonaise Nippon Steel 5401.T a déclaré qu'elle avait acquis une participation de 30 % dans le projet de minerai de fer Kami au Canada, formant ainsi une coentreprise avec les sociétés australiennes Champion Iron CIA.AX et Sojitz

2768.T afin de s'assurer un approvisionnement en minerai de haute qualité pour la production de fer à réduction directe.

** TKMS, l'entreprise de défense que le conglomérat allemand Thyssenkrupp veut séparer cet automne, prévoit d'augmenter sa marge bénéficiaire à plus de 7% pour combler l'écart avec ses rivaux, en misant sur l'augmentation de la demande militaire dans le contexte des craintes d'une agression russe.

** Le producteur australien de gaz naturel Tamboran Resources TBN.AX a conclu un accord pour acquérir la société irlandaise de pétrole et de gaz Falcon Oil & Gas FO.V dans le cadre d'une transaction en espèces et en actions évaluée à 239 millions de dollars canadiens (171,81 millions de dollars), ont annoncé les deux sociétés. nL6N3VH0G0

** Le groupe australien Seven West Media SWM.AX a annoncé qu'il allait fusionner avec Southern Cross Media SXL.AX pour créer un groupe de médias métropolitains et régionaux de 417 millions de dollars australiens (273,97 millions de dollars) afin de mieux faire face à la concurrence des plates-formes mondiales de diffusion en continu. nL3N3VG1I6

** Turkish Airlines THYAO.IS et Gulf Air, la compagnie nationale du Bahreïn, ont signé un protocole d'accord pour stimuler la coopération, a déclaré la compagnie nationale turque, ajoutant que l'accord visait à stimuler la croissance mutuelle et le développement des affaires. nL5N3VH0BD

** Le Koweït a commencé à accepter des offres pour une émission d'obligations en trois parties, libellées en dollars américains, avec des échéances à 3 ans, 5 ans et 10 ans, a rapporté le service d'information sur les revenus fixes IFR.

** Vopak VOPA.AS a conclu un accord exclusif avec la société de transport maritime Seapeak pour fournir une unité flottante et de regazéification pour son projet de terminal d'importation de gaz naturel liquéfié en Australie, a rapporté la société néerlandaise de stockage de réservoirs. nL6N3VH06P